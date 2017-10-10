Ольга Калугина. Минус 5 кг!

Ольга Калугина, 34 года, рост 145 см. Вес 75 (минус 5 кг, 6,3% от общей массы)

Мой результат пока всего минус 4.5 кг. Конечно, хотелось бы и больше, но мой тренер в «Лиге чемпионов» Альбина Сергеева объясняет, что торопиться не стоит. А я же шустрая, мне надо вечером уснуть и утром проснуться с весом в 46 кг!

Первое впечатление от клуба у меня очень положительное, Альбина мне все рассказывает, помогает, составила мне питание такое, что я не чувствую голода вообще.

На тренировки хожу с удовольствием, в клубе уютная обстановка, дизайн радует глаз, по окончании тренировки даже не хочется уходить. Вроде и подустала, но в то же время хочется позаниматься еще часок-другой.

Вы, наверное, спросите, что же изменилось в моей жизни? Во-первых, я рассталась со своей нехорошей подругой по имени Лень. Ох, как она мне мешала! Сейчас появилось больше энергии, стало немного легче, самое важное - я почти бегаю по лестницам. Моя боль в коленях почти ушла, я перестала пить обезболивающее таблетки, а это только начало. Думаю, что в скором времени я смогу бегать по утрам, а то и прыгать через скакалку.