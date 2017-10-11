Ольга Антонова. Минус 9,9 кг!

Ольга Антонова, 31 год, рост 161 см. Вес 87,1 кг (минус 9,9 кг, это 10,2% от общей массы)

На первых занятиях в фитнес-клубе я стеснялась, мне казалось, что я самая тучная из всех посетителей. Но это быстро прошло. Во «Властелине» прекрасный персонал: всегда поддержат, подскажут и помогут разобраться во внутреннем распорядке клуба. Огромным плюсом считаю большую кардиозону. Занятие на кардиотренажёре обычно длится от 20 минут до полутора часов.

Мне очень повезло с тренером! Татьяна Репкина – это лучшее, что могло со мной случиться. Перед первым занятием были мысли, что персональные тренировки – это скучно, утомительно, что я буду тягать гантели или бесконечно заниматься на силовых тренажёрах. Как я ошибалась! Да, персональные тренировки – это большой труд до седьмого пота, но они всегда яркие, позитивные, а главное – разнообразные. Каждую тренировку я открываю для себя новые упражнения и получаю прекрасные советы и по тренировкам, и по питанию.

Ритм жизни изменился: он ускорился. Поначалу казалось, что я не смогу всё совмещать: водить детей в школу и сад, учиться в автошколе, заниматься в фитнес-клубе, убираться дома, стирать и готовить. Плюс теперь я себе готовлю отдельно. Но как раз такая насыщенная жизнь вытеснила всё ненужное, второстепенное. Я научилась концентрироваться на основных, главных задачах и выполнять их эффективнее. Поэтому времени хватает на всё.

Изменилось питание: из рациона ушли простые углеводы. Я не злоупотребляла сладостями, но они регулярно присутствовали на столе: сегодня - конфетка, завтра - печенье, послезавтра – кусочек шоколада. Всего понемножку, по одной штучке в день, но ежедневно - скачок уровня сахара в крови.

Даже при общей невысокой калорийности питания, это не давало весу снижаться. Каши могли быть два, а то и три раза в день на моём столе. Теперь в основном ем тушёные овощи. Мясные блюда совмещаю с салатами из свежих овощей. По размерам порции остались те же 200-250 мл, но после еды нет тяжести в желудке. Улучшения коснулись всего организма: чистая кожа, крепкий сон, хорошее настроение и масса энергии для жизни и тренировок!