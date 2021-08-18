Марина Жутенкова о своем тренере, занятиях и о том, почему худеть надо только с удовольствием

Хорошая новость: проехала на велосипеде 40 км. (предыдущие результаты 20 км.).

Плохая новость: два дня после хорошей новости ходила с вибрирующими ногами.

Жду, когда вес сдвинется. Ни в верх, слава богу, ни вниз, чёрт побери.

Читаю про плато, видимо оно меня настигло и пока не отпускает, раньше я так серьёзно к этому термину не относилась и считала его, по-честному, лишь оправданием. А сейчас кроме этого слова найти оправдание застою веса не могу. На фоне соблюдения режима питания и тренировок при плато заметила, что у меня бывают резкие перепады настроения, что не очень радует, точнее когда настроение хорошее, то хочется постоянно быть в этом состоянии всемогущества, радости и любви. Но при резком падении настроения я готова выжигать взглядом города и сёла))), такое себе состояние. Ну, как говорится, всё проходит — пройдёт и это.

Что я всё обо мне, да обо мне. Сегодня слово предоставим моему тренеру клуба «Лига чемпионов» Екатерине Егоровой. Она дипломированный мастер тренерского дела и мотиватор для зажорных душ))). В проекте Екатерина является куратором меня и Татьяны, неравнодушна к нашим результатам и требует полного подчинения — хах). Я рада, что попала на выжимку жира именно к ней, удачи ей с нами! Ну вот, сейчас ещё что-нибудь хорошее про неё напишу, может выпрыгивания и не заставит делать)).

Конечно же она работает в сфере тренерства, потому что имеет на то специальное образование и курсы повышения квалификации. Екатерина дипломированный персональный тренер, имеет дополнительные удостоверения по программам «Стретчинг в персональном тренинге» и «Инструктор групповых форматов», а также сертификаты о прохождении курсов «Функциональная анатомия», «Эргогеника питания. Базовый рацион», «Здоровая спина», «Подвесные системы в персональном тренинге», «Нестабильные поверхности в персональном тренинге», «Тазовое дно в работе тренера», «Total body shock», «Эффективные методы освоения шпагата».

— Екатерина, спорт как профессия — это твой осознанный выбор или случайность?

— В фитнес я пришла осознанно. 4 года назад я «сбежала» с должности руководителя отдела продаж в крупном агентстве недвижимости, когда поняла, что мое эмоциональное и физическое здоровье дороже хорошей должности). И еще ни разу не пожалела. У меня больше не болит поясница от просиживания по 10 часов за компом, я не ненавижу свой телефон от вечных звонков, у меня нет проблем с желудком от перекусов на ходу, я не нахожусь в вечном стрессе из-за работы. Как говорил великий Конфуций: «Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни». Мне повезло найти такую работу.

— С чего начиналась твоя любовь к спорту?

— Вообще у меня интересная история. Когда фитнес уже плотно вошёл в мою жизнь, я задала маме вопрос: «Мам, а почему ты не отдала меня в детстве ни в какой профессиональный спорт, ведь у меня хорошие данные?» На что она с улыбкой ответила: «Дочь, ты у меня в детстве была таким „пирожком“, я думала, это не для тебя». Так вот мир и не увидел новой олимпийской чемпионки (смеется). Хотя и за этот выбор, который она сделала за меня, я тоже благодарна, ведь профессиональный спорт — это про достигаторство, а никак не про здоровье. Но это уже отдельная тема для разговора. А вообще, я по приколу называю себя потомственным тренером. Мой дедушка был профессиональным футболистом, играл за сборную. Моя бабушка и отец по молодости были учителями физкультуры. Сразу после универа я ломанулась в бизнес, по стопам мамы, но от предназначения не убежать, «гены спорта» взяли свое (хи-хи).

— Доводилось ли тебе худеть или как часто ты это делаешь? С чего начать худеть?

— «Пирожком» я была не только в детстве))), но и в подростковом возрасте, да и сейчас периодически могу себя так назвать, когда отхожу от режима. Минус 15 килограммов — это было мое начало пути). Я не люблю крайности и против ЗОЖничества до мозга костей. Ведь это тоже крайность, в которую не стоит впадать. Мой главный принцип как тренера, так и по жизни — во всем должна быть адекватность. Не нравится отражение в зеркале, значит пора что-то менять, нравится — от одного кусочка торта ничего не будет, так же как и от просто валяния на диване пару дней. Всегда нужно исходить из своего внутреннего состояния на данный момент.

С чего нужно начать худеть? Как раз-таки со своего состояния и ощущения, что тебе это надо!

Не к отпуску, не потому что подруга села на диету и тебе тоже надо, не потому что муж намекнул, что пора бы уже. Эти моменты тоже отличная мотивация, но только на короткую дистанцию. Отпуск пройдет, подруга соскочит с диеты, муж забудет — мотивация исчезнет вместе с желанием работать над собой. Это должно быть личное желание для себя любимой во имя красоты и здоровья).

— Три важных совета худеющим?

— 1. Регулярность. Лучше по чуть-чуть и регулярно. Чем много, но один раз.

Это касается:

— тренировок. Обычная история, когда новички сразу «берут себя в руки», начинают и бегать, и качаться, и прям каждый день и через неделю выгорают. Так нельзя.

— питания. Когда резко и во всем себя ограничивают, а потом срыв за срывом. И так нельзя.

Сейчас будет глубокая мысль: «Вода камень точит!». От одной капли ничего не будет, а от регулярного удара даже «каплей» вы увидите результат.

2. Внутренняя дисциплина. Чёткая цель и следование ей. Для каждого клиента я составляю персональный план процесса похудения: что нужно делать, когда, как, в каком количестве и т. д., то есть максимально подробная схема. Будете ли вы ей следовать и как все зависит от вас и вашей дисциплины. Ни один тренер, диетолог мира не поможет вам похудеть без вашего ответственного участия в процессе.

3. Адекватность. Этот принцип я уже объясняла выше. Без крайностей. Истина посередине). Сахар — не зло, злом он становится от большого количества. Утренняя пробежка хороша, но может быть и убийственна, если тело не готово к ней!

— Как относишься к диетам, в том числе голоданию?

— Я не люблю слово «диета». Когда девчонки говорят: «Все, я с завтрашнего дня сажусь на диету», — это обычно означает, что сегодня буду есть как в последний раз, а с завтра буду себя ограничивать во всем. Это спусковой крючок для организма.

Он уже входит в состояние стресса, готовится — завтра будут ограничения и его будут морить голодом.

А стресс и похудение не совместимы. Процесс похудения не должен быть временной диетой, которая начинается завтра, это должен быть образ жизни, который нужно менять постепенно. Без стресса, без резких ограничений, и уж тем более без голодовок! Есть лечебное голодание, но это уже другая история, которая должна проходить по показаниям и под присмотром врача.

— Три самых эффективных упражнения для похудения?

— Многие ищут волшебную таблетку: самое эффективное упражнение для похудения, самая жиросжигающая тренировка и т. д. Ребят, их нет. Есть золотое правило похудения — тратить больше калорий, чем потребляется. Как вы будете тратить калории — жимом или игрой в бадминтон — это уже ваше дело. Главное, чтобы вы получали от этого удовольствие — это, кстати, еще один мой принцип.

Все что вы делаете должно приносить вам удовольствие, иначе какой смысл себя мучить?

Не нужно забывать, что все мы индивидуальны. Что нравится и подходит одному, то вызовет стресс и будет вредно другому. Да, можно говорить, что разные виды деятельности имеют разную энергозатрату. Но тут уже надо смотреть конкретную ситуацию. Образно: 3 раза пожать или час поиграть в бадминтон. Или, наоборот, час жать или 3 минуты поиграть в бадминтон. Какое упражнение эффективнее??)

— Три любимых упражнения?

— У меня нет любимых упражнений). Я всегда отталкиваюсь от целей и от настроения (все в удовольствие, помните?). Приведу банальный пример, если у меня цель накачать ягодицы, то мне ну никак не поможет мое любимое упражнение — отжимания), если у меня нет настроения и сил сегодня делать «ягодицы», а хочется, например, сделать кардио, я иду и делаю кардио. Прислушивайтесь к своему организму — он плохого не посоветует. Так же и в работе с клиентами: если я вижу, что сегодня ну не прет человека «тягать железо», я не буду говорить «умри, но сделай» (хотя с некоторыми работает и такая тактика, все индивидуально), я найду чем его занять так, чтобы мы и от цели не отходили, и в стрессняк его еще больший не загонять.

— Если бы ты оказалась по ту сторону процесса похудения, что тебя подкупило бы в тренере, на что обратила бы внимание и какие факторы стали бы решающими при его выборе?

— Если вы решили обратиться за помощью к профессионалу, то прежде всего он должен им являться). «Угробиться» вы можете и сами.

1. Опыт (личный на своём примере — это здорово, но не профессионально), поэтому отзывы и реальные результаты подопечных — это доказательство «рабочей схемы».

2. Вам должно быть комфортно с человеком, он должен подходить вам по энергетике и «философии», должен случиться коннект.

— К тебе на групповые занятия ходят девушки с разной подготовкой, как тебе удаётся тренировать их вместе?

— А тут и проявляется коннект между тренером и клиентом). Я знаю каждого клиента по имени, перед началом тренировки у новеньких я всегда уточняю, есть ли какие-нибудь особенности и противопоказания по здоровью. В процессе тренировки я даю несколько модификаций (для новичков/для старичков, проговариваю особенности упражнений, если есть ограничения по тому, кому можно его делать). По факту я строю максимально возможную в рамках групповых программ персонализированную тренировку. В связи с ковидными мерами количество клиентов регламентируется — это плюс для всех. Сконцентрироваться одновременно на 8−10 клиентах куда проще, чем на 20.

— Почему работа в «Лиге чемпионов»?

— Я работала в разных клубах Тулы, но «Лига Чемпионов» — это любовь с первого взгляда. Здесь есть все необходимое для того, чтобы я смогла помочь своим клиентам достигнуть цели с комфортом и без стресса, т. е. с удовольствием (помните, да, главный принцип?). Все под рукой, не нужно тратить кучу времени на передвижения по городу (а это реально выматывает): потренил в зале, пошел тут же порелаксировал и расслабился в бассейне, погрел косточки в хамаме, сходил в солярий, пока твой ребенок в детской комнате занимается с воспитательницей (а не дёргаться, что нужно скорее бежать за ребёнком, потому что он больше 40 минут не может быть один).

to be continued…

В следующий раз Екатерина ответит ещё на ряд интересных вопросов. А если у вас есть вопросы к тренеру — задавайте их в комментариях, ответы будут в следующей статье.