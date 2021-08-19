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«Я худею!»
Маргарита Шелкова: «Сейчас я чувствую свое тело совсем по-другому!»

Маргарита Шелкова: «Сейчас я чувствую свое тело совсем по-другому!»

Темп сброса веса немного замедлился за последнюю неделю, может две, и на сегодня мой вес составляет 75,3 кг. Что же делать?

Петр Копаница, мой тренер, говорит понизить немного, единиц на 100, дневную калорийность, что я и сделала. На следующей неделе посмотрим на результаты взвешивания. Учитывая, что калорийность мы не снижали месяца два с половиной, а вес благополучно снижался и так, думаю все должно пройти хорошо)))

Делала я на днях тренировку, и последним упражнением выпало «бёрпи»… И что хочу сказать — я чувствую свое тело совсем по-другому! Там же как? Ты, так сказать, падаешь на пол, отжимаешься, с прыжком подтягиваешь ноги и выпрыгиваешь вверх… В итоге первые несколько подходов (минуты три) в теле такая легкость ощущается, не передать словами)))) В зале даже ребята, которые сами давно занимаются спортом, отмечают, что у меня хорошая выносливость и прямо-таки гордость берет за себя и проделанную работу)))

По итогу сейчас я действительно понимаю, что мне нравится спорт и я хочу продолжать им заниматься, не профессионально, конечно, а для своего какого-то ментального удовлетворения)))

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Автор: Лариса Тимофеева
вчера, в 11:24 +6
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