Лариса Барзенкова: «Марафоны не работают, а враг похудения - рутина!»

Какое замечательное лето, с такой мыслью проснулась я. Это лето для меня было особенно наполнено событиями, как впрочем и прошлое. Теперь-то я абсолютно уверена, все события, происходящие у нас в жизни, только во благо, даже если они на первый взгляд для нас таковыми не кажутся.

На прошедшей неделе мы встретились с девочками-участницами. Мы с интересом и восхищением рассматривали друг друга. Как же мы похорошели!

У каждой за плечами труд, радость и разочарование, неудачи и победы. И каждой было чем поделиться. Увидев друг друга, мы обнялись, настолько мы чувствовали единение душ. Уже понятно, что эта дружба надолго!



У нас появилось много планов на будущее, а еще мы делились своими впечатлениями от проекта, и вот что мы для себя поняли:

1. Марафоны НЕ РАБОТАЮТ!

Потому что они кратковременны и не направлены на получение долгосрочного результата. Дальше, с большой вероятностью, вес вернётся.



2. Долгосрочные проекты рискуют потерять мотивацию участников (конечно, это не про нас), но именно они самые действенные.



3. Рутина — враг похудения.



4. Без поддержки организма изнутри ничего не получится, я про витамины и фитонутриенты.



5. Нужен персональный подход к каждому человеку (нам бы этого оочень хотелось).

Конечно, спасение утопающего — дело рук самого утопающего. Но! Не так все просто. Если бы вы знали, с каким трудом можно найти качественные продукты без добавок. Даже овощи и те выращены хитрым способом. С каким трудом меняются пищевые привычки настолько, чтобы внутренний скрининг работал безотказно и не пропустил вражеские вкусно пахнущие булочки, сладости в любом виде, обработанные продукты и т. д. А мы смогли!

Огромное спасибо нашим тренерам, которые вкладывают в нас свой труд, свои знания и всегда терпеливы с нами!

Каждый из них по-своему хорош и каждый выкладывается для нас по полной. Хотела выразить в очередной раз огромную признательность Азимову Денису! Несмотря на молодость, он профессионал своего дела, очень тактичный и терпимый к каждому, наверное, поэтому он так востребован среди посетителей фитнес-клуба «Властелин» и именно поэтому я доверила ему самое ценное — своего сына Николая!

Все мы, участницы, выразили огромное желание продолжать тренировки в наших клубах и после проекта. Для меня мой клуб — это вообще какое-то другое сообщество, это другой мир, атмосфера другая. Там замечают, если тебя нет, там поддерживают и переживают за тебя. Я там в семье! Это невероятно важно! Ради такого стоит жить, тренироваться, менять свою жизнь к лучшему.



Мой вес, как всегда в последнее время, ничем меня сильно не радует, но объемы уменьшаются. 19 августа иду на очередной прием к диетологу-эндокринологу с очередной серией анализов.

Процесс похудения должен быть синхронизирован со здоровьем и ни в коем случае не должен разбалансировать организм. У Бога нет других рук, кроме наших!

Мы не можем изменить пищевую промышленность, не можем заставить производителей отказаться от вредных и дешевых пищевых добавок, которые ведут к нездоровью и набору веса, мы не можем заставить медицину отказаться от гормональных препаратов. Но можем выбрать для себя здоровый образ жизни изначально, научить своих детей бережно относиться к своему здоровью. А если уж не получилось сохранить свое здоровье, можем сами отказаться от псевдопродуктов и псевдомедицины и встраивать здоровые привычки в свой образ жизни. Ведь наш организм — самоисцеляющаяся система. И я уверена, через какое-то время бизнесу придется изменить свою политику!



Будьте здоровы и берегите себя!