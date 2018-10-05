Любовь Афонина: Сегодня есть еще один шанс, чтобы все исправить

Шанс, возможность, совпадение, везение — можно назвать это как угодно, но то, что происходит здесь и сейчас — самое важное. За это «здесь и сейчас» огромное спасибо редакции, я меняюсь ради себя и своего здоровья благодаря вам. Отдельное спасибо каждому, кто голосовал, за мотивацию и поддержку!)

Сначала я даже не поверила, что на самом деле попала в проект. Но когда осознание пришло, это было классно. Я рада, что все складывается именно так. После общего собрания мне скорее хотелось начать, оценить свои силы и понять, в каком направлении двигаться.

На следующий день после знакомства с наставником в фитнес-клубе #В ФОРМЕ была первая тренировка. Честно говоря, я очень переживала, что ничего не смогу, потому что считаю себя физически слабым человеком. Но оказалось, что не всё так плохо и даже выносливость присутствует. Не очень быстро, но я выполняла все упражнения, вкладывая все свои силы по максимуму. Буду с вами честна, я чувствовала себя неповоротливым тюленем)) Выяснилось, что я совершенно не умею качать пресс, но поставила себе цель научиться. Уверена, что наш тренер Петр мне в этом поможет.

С первой тренировки я летела домой вприпрыжку — у меня было прекрасное настроение и ощущение того, что я все делаю правильно. Ждала реакции организма и понимала, что в следующие дни придется несладко. Боль в мышцах я снимала горячей ванной, растиранием и приседаниями, так как сильнее всего болели ноги. Я знала, что если себя жалеть, будет хуже, поэтому старалась разминаться и тянуть мышцы через боль, что дало отличные результаты. Уже через день я чувствовала себя прекрасно.

На сегодняшний день у меня уже было шесть разных тренировок — кардио, стрейчинг и занятия с тренером. Физически очень тяжело, но морально я получаю удовольствие и постоянно напоминаю себе, для чего все это нужно.

Важно то, что вес сдвинулся с мертвой точки впервые за долгое время — минус 1,5 кг за неделю.

С питанием тоже весело! Муж уже называет меня в шутку сумасшедшей — пока не изучу всю этикетку, не успокоюсь. Петр сказал, что важно следить за калориями и нужно их считать, чтобы правильно составлять дневной рацион. Поначалу было сложно, но я втянулась и, конечно, была в шоке от калорийности некоторых на первый взгляд безобидных продуктов.

Пока сложно загадывать, как будет дальше, но вторую неделю я питаюсь правильно, не срываясь, и даже не думаю о запрещенных продуктах. Единственное, что напрягает, это постоянная готовка — отдельно себе и отдельно мужу с сыном.

Мне было очень страшно отправлять свою заявку и было стыдно за то, что я такая. Даже близкие родственники до публикации не знали, сколько я вешу. Думала, сгорю от стыда, когда меня увидят в газете и на портале.

Боялась насмешек и издевок, ведь некоторым людям совершенно плевать, что ты за человек, да и вообще почему ты такой тоже никто не знает. Но при этом оскорбить и обидеть считают своим долгом.

Как ни странно, адекватных людей оказалось больше, мои опасения не подтвердились, и я получила колоссальную поддержку со стороны родных, друзей, знакомых, коллег. Оказалось, что за меня болеют даже школьные учителя и совсем незнакомые мне люди. Это потрясающе! Спасибо каждому, кто рядом — это невероятно помогает!