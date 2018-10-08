блоги
блоги
Регистрация
«Я худею!»
Екатерина Левина: Мои мышцы начали работать!

Екатерина Левина: Мои мышцы начали работать!

Вот и начались мои трудовые будни в велнесс-центре N-ergo! Я познакомилась со своим инструктором Олесей Фоминой. Она внимательная, но и очень требовательная, что мне в ней понравилось.

Она мне рассказала, как будет проходить наша большая работа с лишним весом. На следующий день было первое занятие. И тут началось самое интересное. Занятие состояло из нескольких блоков упражнений, мне было достаточно тяжело их выполнять, но я старалась изо всех сил.

Сначала я выполняла силовые упражнения в три подхода по 20 раз, сил хватило с трудом. На третьем думала вообще не поднимусь с пола, но я справилась.

После этого я приступила к кардио. 30 минут на велотренажере показались мне вечностью, после чего я еле встала с него. Ноги тряслись, я с трудом дошла до раздевалки, но я понимала. что мои мышцы начали работать!

Сейчас я начала правильно питаться, во многом себе отказала, иду к своей цели! Минус 4 кг! И я понимаю, что это только начало, и это даёт мне силы! Всем девчонкам желаю удачи и не сдаваться!!!

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 16:34 +4
Любовь Афонина: Сегодня есть еще один шанс, чтобы все исправить
Любовь Афонина: Сегодня есть еще один шанс, чтобы все исправить
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.