Оксана Зиборова: Убрала из рациона различный пищевой мусор!

Для начала хочу сказать «спасибо» всем проголосовавшим за меня, а так же «Слободе» за предоставленный шанс поучаствовать в этом интересном проекте.

Сначала мы встретились и познакомились с девочками-конкурсантками. Встреча мне понравилась — все были веселы, бодры, а встреча получилась уютной и домашней, с неё я уходила какая-то одухотворённая и улыбалась весь оставшийся день, как дурочка, без причины. И знаете что? Я не увидела для себя конкуренток… Я бы назвала нас коллегами, ведь у нас одна общая цель и всем нам действительно нужно преобразиться, поэтому результат каждой из нас будет важен, каким бы он ни был.

Считаю, что соревноваться мы будем не столько друг с другом, сколько сами с собой — с собственными привычками, ленью и неорганизованностью, а с единомышленницами это будет интереснее.

Через несколько дней мы познакомились со своими тренерами. Мне достался Сергей Сулеин из фитнес-клуба «Властелин». Он настроил меня прежде всего на похудение без вреда для здоровья, а не на погоню за победой в проекте. По ощущениям, первое занятие длилось бесконечно долго и после него были очень странные чувства. Я не уползала с тренировки, а шла по улице с приятной усталостью во всём теле, погода была чудесная, настроение отличное.

Но на следующий день меня ждала жестокая расплата — всё болело, будто меня хорошенько отпинали ногами.

Это был выходной день, я занималась домашними делами, точнее, пыталась ими заниматься, ибо было тяжело совершать какие-либо движения.

Вечером поехала закупиться в «Глобус». Я всегда говорю: если туда поедешь, то обязательно какого-нибудь знакомого встретишь. Так случилось и в этот раз. Одна незнакомая женщина просто улыбнулась, встретившись со мной взглядом, а другая пыталась «незаметно» рассмотреть содержимое моей корзины, видимо, проверяла, не купила ли я чего лишнего. Но нет, не купила! Еще до начала проекта я постепенно убрала из рациона различный пищевой мусор, сахар и хлебобулочные изделия.

На следующий день была вторая тренировка. Проснулась я практически огурцом, побаливало лишь в некоторых местах, на что Сергей сказал, что если мышцы болят, то это хорошая новость, значит они есть, и дал мне новые упражнения.

За время занятия всё, что болело, постепенно перестало болеть. Но на следующий день боль началась в новых местах и с каждой последующей тренировкой она уходила, сменяясь на новую. Но при этом совершенно нет такого ощущения, что хочется лечь и умереть. Всё достаточно терпимо и происходит постепенно и последовательно. Думаю, в этом и есть задача тренера — грамотно распределить нагрузку, чтобы те части тела, которые вчера работали, сегодня отдыхали.

А еще меня поначалу удивляло количество людей в зале с утра. Видимо, все хотят получить дозу бодрости перед началом рабочего дня. У меня пока нет таких ощущений, но я очень жду, надеюсь и верю, что они скоро появятся.

Таким образом, закончилась первая неделя проекта. Я выжила.

За эту неделю отвес составил минус 2,3 кг. На этом у меня всё. До новых встреч. Идём только вперед!