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«Я худею!»
Людмила Антошечкина. Минус 6,7 кг!

Людмила Антошечкина. Минус 6,7 кг!

Людмила Антошечкина, 31 год, рост 165 см . Вес 96,3 кг (минус 6,7 кг, это 6,5% от общей массы)

Сброшенный вес замечаю по одежде. Младшая сестра предложила купить платье 46-го размера на новогодний праздник, сказала, что это будет дополнительный стимул. Подумываю об этом.

По-прежнему не могу себя заставить есть по утрам, так что частенько завтракаю овсянкой или нежирным творогом, на работе четыре раза поесть по времени не всегда получается. От сладкого себя почти отучила, только иногда балую себя зефиром - одной штучкой на завтрак.

Правильно питание дает результат. Соль заменила на соевый соус, добавила в свой рацион бурый рис и пшено, попробовала запечь тыкву, но не получилось (

Занимаюсь я в велнесс-центре N-Ergo у тренера Татьяны Кушнир. Побывала на групповых занятиях, очень понравилось. Йога и Pilates дают чувство расслабленности, но при этом заставляют все мышцы тела работать. Ну, и как всегда, незаменимые 45 минут кардионагрузки в выходные даже дважды в день!

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 13:20 +6
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