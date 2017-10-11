Елена Москалюк. Минус 3,5 кг!

Елена Москалюк, 41 год, рост 169 кг. Вес 94 кг (минус 3,5 кг, это 3,6% от общей массы).

Спасибо тем, кто меня поддержал! Дорогой моей группе ВК #мывместе_тула отдельная благодарность, очередной раз убеждаюсь, что мы действительно вместе! Редакция «Слободы» создала отличные условия, чтобы я вас не разочаровала!

Мои тренировки проходят в замечательном фитнес-центре «Лига чемпионов». Заниматься в нем одно удовольствие! Доброжелательный персонал, чисто и в просторных раздевалках, и в залах, где множество отличного спортивного инвентаря и тренажеров, в отдельных залах для аэробных занятий. Для меня очень важно — наличие в клубе детской комнаты, т.к. часто на тренировки прихожу с сыном. Замечательная воспитатель не приглядывает за игрой, а занимается с ребенком. На последнем занятии нарисовали целую картину, пока я тренировалась. А ещё в клубе есть отличный бассейн!!! Для участницы проекта, прошедшей во второй тур, его посещение будет включено в абонемент!

В первые дни тренировок было совсем не просто, не смотря на то, что мой тренер Асим Абдуллаев очень грамотно составил план наших занятий. Он учел и то, что я самая старшая из участниц, и то, что в спорт-зале была «сто лет назад». Первую неделю рекомендовал сократить объем пищи, т. е. есть на «пол ведра меньше»))), много пить и потихоньку убирать вредные продукты. Щадящий режим перехода к новому образу жизни, для того, чтобы организм не испытывал стресс.

Прошло всего две недели с начала моих тренировок, а столько положительных перемен! Тяжесть в мышцах уходит и забирает с собой вес! Получаю удовольствие от похода в магазин, мне очень легко и радостно проходить мимо кондитерского отдела, хлебобулочного и отдела с макаронами. Продуктовый шопинг занимает мало времени и не «бьет» по карману. Раньше в тележку летело и то, что надо, и то, что не надо, да ещё если акции… Как пройти мимо?! А дома — раз купила — надо готовить. Приготовила — надо есть, пропадет ведь! Перемены в питании, конечно же, коснулись и семьи. Пока бывает, что сын бастует. Но мы договорились: до обеда есть то, что нравится, ужин - скромный и полезный. А ещё пьем, пьем и пьем воду…