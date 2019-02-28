Ирина Диканова: Легкость и бодрость теперь не променяю ни на что!

Скоро весна, и впервые за много лет я с нетерпением жду наступления тепла. Очень хочется пройтись по улицам, ярко залитым солнцем, легкой походкой, с обновленной фигурой и в новых нарядах, которые далеки от безразмерных балахонов и размахаек. Я давно не испытывала подобных чувств, потому что на протяжении многих лет с наступлением тепла возникала огромная проблема – во что же одеться, чтобы скрыть ненавистные лишние килограммы.



Ирина Диканова (велнесс-центр N-ergo). Пришла на проект с весом 113 кг. Сейчас ее вес – 86 кг. Сбросила 23,8% от веса.

Благодаря проекту, моему замечательному тренеру Татьяне Кушнир, клубу N-еrgо, моим близким, друзьям и коллегам и всем тем, кто меня поддерживает и понимает, ну и конечно же, моим немалым усилиям, силе воли, стремлению к совершенству – сброшено 27 кг! По-моему, это очень неплохой результат за пять месяцев! И я надеюсь, что это не предел.

Теперь количество комплиментов, которые я слышу ежедневно от друзей, коллег и просто людей, которые меня давно не видели, с каждым потерянным килограммом растут в геометрической прогрессии. Хочется жить и наслаждаться жизнью!

Легкость, бодрость, прекрасное настроение, в котором я сейчас пребываю, – этого уже ничем не заменить и ни на что не променять.

Наш марафон похудения продлится еще три месяца. Что я планирую еще сделать?

Как минимум, похудеть еще килограммов на десять и закрепить полученный результат. Проект закончится, а желание жить в ритме останется. Теперь я в этом уверена!