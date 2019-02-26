Наталья Мельникова: Очень приятно получать комплименты!

Что и как изменилось за прошедшие пять месяцев проекта? В организме появились легкость, сила и энергия. Конечно же, всё это время контролировалось здоровье. Без этого никуда. Контроль необходим для поддержания и помощи своему организму, чтобы находиться всегда в тонусе и двигаться вперед.



Наталья Мельникова (фитнес-клуб #ВФорме). Пришла на проект с весом 99 кг.

Сейчас ее вес – 75 кг. Сбросила 24,2% от веса.



Изменения ранее привычного образа жизни заставили задуматься о здоровье – дали о себе знать дремавшие проблемы. Пришлось заняться лечением не откладывая. Огромное спасибо в этом плане моему тренеру Петру Копанице из клуба #ВФорме, который грамотно и с пониманием выстроил процесс тренировок и сказал, дословно: «На достигнутом не останавливаемся, впереди еще много работы».

Осознание того, что я физически изменилась, еще не пришло. Я знаю, что вещи стали велики. Вся прежняя одежда в новогодние праздники была извлечена из шкафов, аккуратно сложена и вынесена из дома.

Друзья, знакомые и просто окружающие люди говорят о разительных внешних переменах, выражают свое восхищение, интересуются, и я с удовольствием делюсь с ними информацией. Мне приятно получать комплименты, рассказывать о прожитом в рамках проекта времени.