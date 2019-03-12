Ирина Диканова: Есть минус 29 кг!

Доброго времени суток всем! Хотелось бы начать свой блог с поздравления всех женщин с праздником Весны! Пожелать крепкого здоровья, счастья, любви, взаимопонимания и благополучия! Пусть ваши дети вас радуют, а мужчины постоянно вас удивляют! Любите и будьте любимы!

Трехдневные выходные я провела в кругу семьи и друзей. Была и в парке, и в кафе, и на спектакле в филармонии. Кстати о парке, для тех кто не знает. В нашем Центральном парке культуры и отдыха имени Белоусова открылся прекрасный новый экзотариум. Не пожалейте времени, обязательно сходите туда с детьми. Есть что посмотреть и есть чему удивиться.

Хоть выходные и были насыщены всяческими развлекательными мероприятиями, о занятиях спортом я не забывала. Обычно тренажерный зал я посещаю пять раз в неделю, хожу, не пропуская, как на работу. Всё так же силовые тренировки чередую с кардио, посещаю танцевальные занятия Zumba и бассейн.

Но вмешались праздники, и ритм был немного нарушен, исключением стало 8-го марта, но я компенсировала этот прогул занятиями в субботу и в воскресенье.

На сегодняшний день я вешу 84 кг. Это минус 29 кг от первоначального веса.

Вот и все новости. До встречи! Ваша Ирина Диканова.