В финал конкурса вышла тройка самых упорных!

Наша акция «Похудей со «Слободой» преодолела экватор. Четыре месяца занятий в спортклубах города завершились. Впереди еще четыре месяца – для финалисток.

В финал нашего проекта вышли три очаровательных молодых женщины. Первое место прочно удерживает 34-летняя Елена Шнаревич.

На проект Елена пришла с весом 94 кг при росте 156 см.

Елена Шнаревич (велнесс-центр N-ergo). Ее вес – 66 кг. Сбросила 28 кг, это 29,7% от веса.

Елена начала заниматься в велнесс-центре N-Ergo, ее тренером стала Олеся Фомина. За четыре месяца занятий спортом и правильного питания Лене удалось избивиться от 28 лишних килограммов! Фантастика! Во второй этап проекта Елена Шнаревич вступает с весом 66 кг.

– Я никогда не была худышкой, но после вторых родов очень сильно «выросла», – рассказывала нам Елена в письме, которое прислала на кастинг в проект. – До беременности я ходила на восточные танцы (правда, танцевать я так и не научилась). Но за шесть месяцев похудела на 12 кг, чему была очень рада. Очень надеюсь на ваш выбор и свою удачу. Заранее большое спасибо.

Елена, а мы-то как рады, что вы в нашем проекте! Результат нас восхищает.



– Эмоции зашкаливают! Я счастлива, что вышла в финал. Радуюсь всему, что сейчас происходит в моей жизни.

На меня муж смотрит сейчас совершенно другими глазами – так, как 17 лет назад, когда мы только поженились.

Тогда я весила 57 кг, до этой цифры мне осталось совсем немного. Для себя я уже победитель. Я теперь знаю основу правильного образа жизни и смогу самостоятельно поддерживать себя в хорошей форме. Летом у нас в семье очень активная жизнь: походы, рыбалки и т.д. Но это не помогало в похудении. Большое спасибо «Слободе» за этот проект – я сейчас чувствую такую легкость, что мне кажется, будто я не хожу, а летаю.

А еще спасибо всем читателям портала Myslo.ru – ваша поддержка и критика всегда помогает двигаться вперед. Я неоднократно пробовала худеть сама. Но всегда наступает день, когда говоришь себе – сегодня съем этот запрещенный продукт, а завтра не буду. А когда худеешь на глазах всей Тульской области, таких поблажек себе не делаешь. Очень сильная мотивация – не упасть в грязь лицом.

На втором месте – 42-летняя Елена Москалюк.

На проект Елена пришла с весом 97,5 кг при росте 169 см.

Елена Москалюк (фитнес-центр «Лига чемпионов»). Ее вес – 82,5 кг. Сбросила 15 кг, это 15,3% от веса.

Спортом Елена начала заниматься в фитнес-центре «Лига чемпионов» под руководством тренера Асима Абдуллаева. За прошедшее время Елена сбросила 15 кг и сейчас весит 82,5 кг.

– Прочитав о новом наборе в проект «Похудей со «Слободой», сразу же села вам писать! – вспоминаем мы письмо Елены на кастинг. – Мне просто необходима ваша помощь. Самостоятельные, скорее неправильные попытки, успеха не принесли… Избавиться от лишнего веса – значит, быть здоровой, активной, позитивной! Я мама 9-летнего Василия, у сына «букет» серьезных диагнозов (установлена инвалидность), в том числе и ожирение. Думаю, что избавившись от лишнего веса сама, научившись правильно питаться и всему, что этому способствует, помогу и своему сыну. Очень надеюсь, что Вы выберете именно нас для участия в проекте!

И мы выбрали Елену, и нисколько об этом не пожалели. Очень позитивный, светлый и целеустремленный человек.



– От проекта и от занятий спортом я получаю максимум удовольствия, – улыбается Елена Москалюк. – Сначала многие в нашем поселке крутили у виска. Мол, куда ты влезла? Что, сама не можешь худеть? А сейчас все поддерживают и гордятся.

Мотиваторов у меня очень много. И в первую очередь, это мое здоровье. Перед началом проекта поползли вверх показатели по холестерину, сахару, на пятый этаж было очень тяжело подниматься.

Из дома выйти накрашенной было нереально. Пока я красилась, укладывала волосы, помогала ребенку одеться-собраться – лицо уже можно было вытирать тряпочкой. Теперь этого нет, для меня это счастье. В клубе тоже все сложилось прекрасно: я занимается и ребенок тоже. А для меня это очень важно. В этом году практически вся елка была украшена игрушками, сделанными Васей. Единственная трудность – уложить мою новую жизнь в 24 часа. Как жаль, что в сутках не тридцать часов!

Третье промежуточное место занимает 31-летняя Ольга Антонова.

На проект Ольга пришла с весом 97 кг при росте 161 см.

Ольга Антонова (фитнес-клуб «Властелин»). Ее вес – 83 кг. Сбросила 14 кг, это 14,4% от веса.

Ольга начала заниматься в фитнес-клубе «Властелин» с тренером Татьяной Репкиной. За четыре месяца Ольга похудела на 14 кг, ее вес на настоящий момент – 83 кг.

– Избыточным весом страдаю с девяти лет, – читаем в самом первом письме Ольги. – К окончанию школы весила 86 кг. Путём очень строгих диет и изнурительных тренировок похудела до 55 кг. Но как только начала нормально питаться, вес пошёл вверх.

Потом окончание университета, свадьба, рождение дочки, работа – всё никак не находила времени на себя.

В 25 лет весила 116 кг, перестала влезать во всю имеющуюся одежду. Поняла, что это конец. В течение года считала калории, питалась на 1100-1200 ккал, занималась дома по видеоурокам. Вес снизился до 68 кг.

Затем я продолжала следить за питанием и поддерживать тело в спортивной форме. Вес держался 68-71 кг в течение четырех лет. Затем наступила беременность, была угроза выкидыша, я двигалась минимально, но всю беременность следила за питанием. После родов весила 81 кг, а затем в течение полугода после родов вес поднялся до 100 кг.

1 марта 2017 года я взяла себя в руки, вес идёт вниз, но очень медленно. Мне явно не хватает мотивации, именно поэтому я хочу присоединиться к проекту.

Мы дали Оле шанс и не прогадали. У нее одни из самых интересных блогов и безмерная воля к победе.



– Для меня было очень важно, чтобы регулярные занятия спортом и правильное питание вошли у меня в привычку, – рассказывает Ольга. – За это спасибо проекту и «Слободе». Сейчас я уже вешу меньше, чем весила в 11-м классе. Для меня это не столько момент преображения, сколько оздоровления. Сложнее всего начинать. Но моя точка невозврата уже пройдена, и я знаю, что не вернусь к тому образу жизни, который привел меня к такому большому весу. Обратно я не откачусь. Что касается настроения, я уверена, что все наладится. В Новом году к новой фигуре с новыми силами и позитивными эмоциями!

Елена Парамонова (82 кг, фитнес-клуб «Властелин», минус 8 кг), Ольга Калугина (70 кг, фитнес-центр «Лига чемпионов», минус 10 кг) и Людмила Антошечкина (88 кг, велнес-центр N-ergo, минус 15 кг) покинули проект и теперь продолжат худеть самостоятельно.