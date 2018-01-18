Ольга Калугина: Извините, что не оправдала ваши ожидания!

Привет всем! Вот я и пишу свой последний блог. Хочу сказать всем большое спасибо, в первую очередь редакции «Слободы», за то, что взяли на проект, за то, что научили. Без вас бы я так не смогла!

За эти 4 месяца я сделала многое, а главное наконец-то попала к эндокринологу, выяснила недостатки организма, научилась и главное привыкла к правильному питанию. Теперь это для меня часть жизни.

Раньше я не понимала фразу: «Надо есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть». Теперь я живу этой фразой.

И понимаю: чтобы иногда насладиться кусочком тортика, не обязательно полторта съедать, а можно немного отрезать и получить больше удовольствия, нежели обожраться и валяться пузом кверху)))

Сейчас выберу себе клуб поближе. "Лига чемпионов" - очень хороший клуб, с новым приятным дизайном, но располагается очень далеко от моего дома. Только по этой причине я не буду туда ездить. А так мне очень даже нравилось там.

Да, конечно, жизнь продолжается и после проекта. Я продолжу такую же жизнь, как и начала 4 месяца назад. Я и не смогу теперь по-другому. Как говорится, к хорошему привыкаешь быстро).

В прошлом году в последний день отдыха на море я стояла на пляже и пообещала себе, что в последний раз я сюда приехала такой толстой и что на следующий год приеду стройной и легкой. Я сдержу обещание, так как море очень люблю. И до августа у меня времени предостаточно).

Да, не спорю, мне будет не хватать ваших советов, ваших комментариев. Я уже настолько привыкла к вам, буду очень скучать, спасибо большое вам. И тем, кто за меня переживал, и тем, кто голосовал за меня. Извините, что не оправдала ваши ожидания.

Честно скажу, причина того, что я выбыла из проекта, не в том, что я слаба и не смогла... Приходилось много времени тратить на дорогу из клуба и обратно, а еще надо работать и ребенком заниматься. Надеюсь, что вы меня поймете правильно.

На сегодняшний день у меня минус 12 кг, сантиметры ушли: талия изначально была 115 см, а сейчас 87 см, бедра были 118 см - сейчас 107 см, грудь была 105 см - сейчас 101 см, ну это и хорошо, я не хочу, чтоб она особо уменьшалась).