Ольга Антонова: Не каждое похудение ведет к здоровью и омоложению!

Новый этап конкурса воистину стал новым этапом моей жизни. Что-то переключилось во мне на новую волну. Во многом это заслуга моего тренера, Татьяны Репкиной.

Так как на тренировках мы говорим не только об упражнениях и еде, но и о восприятии себя, особенностях женского организма, об умении слышать своё тело и понимать его потребности. Именно эти беседы помогают мне взглянуть на себя по-другому, почувствовать себя более женственной.

Но не стоит думать, что разговоры - это всё, чем мы занимаемся :) За четыре месяца тренировок моё тело окрепло, и теперь оно готово к новым упражнениям и новым нагрузкам. Татьяна составляет для меня интересные тренировки с разнообразными, эффективными упражнениями. После серии подходов ощущаешь, как под кожей печёт. А если приложить руку, то чувствуешь, что мышца, которая работала, горячая, к ней прилила кровь.



Я стала замечать, что моё тело стало другим на ощупь: кожа более подтянутая и упругая, а под ней плотные мышцы.

Заметно уменьшилось количество жира. Но работы над собой ещё много, и это стимулирует двигаться вперёд.



Весы, как заколдованные, уже неделю показывают один и тот же вес. Точнее, то грамм на 200 побольше, то поменьше. Я собрала данные за весь проект. Подсчитала средний вес за каждую неделю.

И у меня получился вот такой график. На нём хорошо видно, как быстро уходил вес в начале, как постепенно темп замедлялся и какой был скачок веса вверх перед вторым этапом. В любом случае, шестнадцать с половиной килограммов позади. Впереди - стройное тело и здоровая счастливая жизнь.

P. S. Вообще, я впервые подошла к процессу постройнения осознанно. Раньше это было: просто похудеть. Много движения плюс поменьше еды, подсчёт калорий. Я никогда не задумывалась о том, что происходит в моём теле, как я буду жить в новом теле потом. А самое главное, как процесс похудения отражается на здоровье.

Благодаря Татьяне, я теперь знаю, что далеко не каждое похудение ведёт к здоровью и омоложению.

Что голодовки и кардио до полусмерти - это не наш метод. И что сбросить вес - не самое главное. Очень важно найти качественное питание для своего организма, оптимальную нагрузку, проявлять заботу о своём теле и учиться мыслить позитивно.