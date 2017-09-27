Людмила Антошечкина: Шоколад теперь заменяю фруктами!

Привет, портальцы! Теперь мое утро начинается не с кофея, а с весов… Так как я сова, то и завтракать часто приходится заставлять себя через силу. Ну не могу я в 7 утра есть.

Самое вредное, на мой взгляд, это когда коллеги предлагают попить чай или кофе. И, конечно же, по-любому находится что-нибудь сладкое или мучное... При этом каждый раз они спрашивают у меня о том, сколько я скинула… Девочки, они есть девочки...

Трудно отказаться от сладкого. Но как представлю, что за пару кусочков шоколада будет 30 минут ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ кардионагрузки, пропадает всякое желание.

Шоколад теперь заменяю фруктами.

Силовые упражнения даются очень тяжело, чувствую себя деревянной. Сейчас боль прошла, и после ежедневных тренировок остается только приятная усталость и тяжесть во всем теле.

Приятный момент - это йога, но из-за плотного графика работы сходила только три раз, подумаю об индивидуальных занятиях. А вообще 10 дней активных физических занятий дали очень хороший результат.