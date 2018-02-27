Елена Москалюк: Из гусенички превращаюсь в бабочку

Всем привет! Зима подходит к концу, но холода только набирают обороты. И конечно же не обходится без простудных заболеваний. Они не обошли стороной и мою семью. Все понемногу перебаливаем. Но это не выбило меня из колеи. Я продолжаю бороться не только с лишними отложениями «дорогого любимого жирка», который раньше согревал в зимнюю стужу, но и с зимней ленью и хандрой.

Из-за болезни родных не всегда удается выбраться из дома, чтобы поехать в зал своего клуба «Лига чемпионов» и позаниматься. Делаю это дома.

Тренер дал несколько ценных советов по домашней тренировке, и я открыла для себя много новых упражнений, выполняя которые, можно максимально проработать большую группу мышц.

Упражнение планка всем давно известно. А еще есть замечательное упражнение стульчик. Оно прорабатывает много проблемных зон. Выполняется просто, но совсем нелегко. Для этого нужна стена. Облокачиваешься на нее, как будто сидишь на стуле. И начиная от минуты, увеличиваешь время.

Насчет питания все стабильно и уже привычно. Пробую и открываю новые блюда ПП. В целом, все хорошо, вес ползет потихонечку вниз. Тише едешь — дальше будешь! Главное, как следует закрепить результат.