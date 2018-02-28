Ольга Антонова: «Мое тело качественно стало другим»

Села писать статью и удивилась: насколько незаметно пролетели шесть месяцев. Вес постепенно идёт вниз. Сейчас я вешу 79,2 кг, что на 17,8 кг меньше, чем в начале проекта. Признаюсь, хотелось бы большей динамики в снижении веса. В сентябре-октябре за неделю уходило до полутора килограммов, а в феврале 280 граммов. На таком контрасте кажется, что вес стоит. Однако я прекрасно понимаю и ощущаю, что изменилось соотношение жировой массы и мышечной ткани. Тело качественно стало другим.

Значительно уменьшились объемы тела. Это очень заметно по одежде. В зимнюю куртку в ноябре я втискивалась, сейчас она мне свободна. На следующую зиму буду приобретать обновку. Демисезонное пальто висело в шкафу последние 4 года, потому что не лезло мне даже на нос. Недавно примерила его: прекрасно сидит по фигуре. Своей очереди в шкафу ждут брюки 46-го размера.