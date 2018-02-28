Ольга Антонова: «Мое тело качественно стало другим»
Раз в месяц Татьяна Репкина, мой фитнес-инструктор в клубе «Властелин», производит замер объемов тела. С 16 сентября по 14 февраля моя талия уменьшилась на 14 см, бёдра на 11 см, при этом каждое бедро уменьшилось в объеме на 5 см, а каждое плечо на 4 см.
А ещё за время работы над собой, улучшилось состояние кожи. Локти перестали быть сухими и шелушащимися.
С бёдер и плеч ушли мелкие прыщики. Из-за этих прыщиков кожа была шершавая, а теперь она гладкая, приятная на ощупь.
На лице тоже стало меньше воспалений. И если раньше комбинированный тип кожи был ярко выраженным, то теперь намного ближе к нормальному. По всему телу кожа стала более упругая, на лице уменьшились морщинки, с бёдер ушёл целлюлит.
Всё чаще слышу от окружающих, что я не только похудела, но и помолодела. Мне самой стало нравиться моё отражение в зеркале. Ко мне вернулись мои большие глаза, которые до этого из-за щёк казались маленькими и узкими. Я перестала ощущать себя неуклюжей и неповоротливой. Появилась лёгкость, чувство гармонии со своим телом. Приятно думать, что впереди меня ждёт стройное, развитое, крепкое, упругое и гибкое тело, в котором органы и системы работают слажено. Это мой путь к оздоровлению.