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«Я худею!»
Ольга Антонова: «Мое тело качественно стало другим»

Ольга Антонова: «Мое тело качественно стало другим»

Села писать статью и удивилась: насколько незаметно пролетели шесть месяцев. Вес постепенно идёт вниз. Сейчас я вешу 79,2 кг, что на 17,8 кг меньше, чем в начале проекта. Признаюсь, хотелось бы большей динамики в снижении веса. В сентябре-октябре за неделю уходило до полутора килограммов, а в феврале 280 граммов. На таком контрасте кажется, что вес стоит. Однако я прекрасно понимаю и ощущаю, что изменилось соотношение жировой массы и мышечной ткани. Тело качественно стало другим.
 

Значительно уменьшились объемы тела. Это очень заметно по одежде. В зимнюю куртку в ноябре я втискивалась, сейчас она мне свободна. На следующую зиму буду приобретать обновку. Демисезонное пальто висело в шкафу последние 4 года, потому что не лезло мне даже на нос. Недавно примерила его: прекрасно сидит по фигуре. Своей очереди в шкафу ждут брюки 46-го размера.
 

Раз в месяц Татьяна Репкина, мой фитнес-инструктор в клубе «Властелин», производит замер объемов тела. С 16 сентября по 14 февраля моя талия уменьшилась на 14 см, бёдра на 11 см, при этом каждое бедро уменьшилось в объеме на 5 см, а каждое плечо на 4 см.
А ещё за время работы над собой, улучшилось состояние кожи. Локти перестали быть сухими и шелушащимися.

С бёдер и плеч ушли мелкие прыщики. Из-за этих прыщиков кожа была шершавая, а теперь она гладкая, приятная на ощупь.

На лице тоже стало меньше воспалений. И если раньше комбинированный тип кожи был ярко выраженным, то теперь намного ближе к нормальному. По всему телу кожа стала более упругая, на лице уменьшились морщинки, с бёдер ушёл целлюлит.

Всё чаще слышу от окружающих, что я не только похудела, но и помолодела. Мне самой стало нравиться моё отражение в зеркале. Ко мне вернулись мои большие глаза, которые до этого из-за щёк казались маленькими и узкими. Я перестала ощущать себя неуклюжей и неповоротливой. Появилась лёгкость, чувство гармонии со своим телом. Приятно думать, что впереди меня ждёт стройное, развитое, крепкое, упругое и гибкое тело, в котором органы и системы работают слажено. Это мой путь к оздоровлению.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 09:04 +8
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