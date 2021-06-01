Марина Жутенкова. Что есть, чтобы худеть?

Хорошая новость: день рождения племянницы прошёл без нарушений в питании. На весах 89 кг. (-9 кг. с начала проекта). Плохая новость: щёки не худеют).

Пи-пи-пи. 7:00 Натягиваю одеяло повыше.

Раньше всех встал кот. Началось метание по квартире, лишние звуки в тишине, гремит посуда, льётся вода… Так, стоп, у нас же нет кота! Раньше всех встаёт муж, ему вообще плевать на сов и жаворонков, когда надо спит, когда надо бодрствовать, тоже преимущественно спит), но утром всегда готовит всем завтрак и заготовки на день, между этим иногда ещё успевает сделать зарядку. Шёпот проклятий посыпался на весы, которые показали +200 г, ну, а нечего бургер есть на ночь.

Пи-пи-пи. 7:40 Натягиваю одеяло ещё выше, прячусь в подушку.

Муж на всю квартиру зовёт сына завтракать. Начинается перекличка:

— вставай завтракать! — ты встал? — ты встал?

— угу, — доносится еле слышно позывные совы,

— ну, где ты?

— иду,

— иди скорее,

— иду,

— сейчас всё остынет!

— да иду я, иду!

… да уж, подушка не спасает и приходит осознание, что утро настало, а лучше бы не кончался вечер — угу.

Посыпался очередной шёпот проклятий на весы, уже от сына, ну, а нечего было говорить, что у вас читмил и лопать бургеры на ночь с папой.

Ну, новый день, погнали! Сегодня будет приличный минус, ибо вчера был дуплет групповых тренировок… Проклятье весов часть 3 — вес без изменений — CENSORED Зарядка всему голова, но здесь и она не помогла — CENSORED

Овсянка, яйца, овощной салат, кофе, бутер с творожным сыром, шаурма пп — у каждого в копилке 400−500 ккал.

В контейнерах меня ждёт варёное мясо индейки или курицы, которое в течении нескольких дней я комбинирую с разными овощами и реже с крупами.

Орехи, фрукты, бутер с сыром и овощами идёт в школьный контейнер сыну и, с пожеланиями хорошего дня, дверь закрывается, а я уже в кровати ленюсь ещё хотя бы 10 минут.

Я в машине и не за рулём, отличненько, можно ещё подремать. В эко сумочке 1,5 литра воды и перекус из фруктов и орехов, а в рюкзаке спортивное обмундирование для повсеместного уничтожения жира.

Пи-пи-пи. 12:00 Собираюсь обедать.

Сына с мужем ждёт супчик, котлеты из индейки и овощной салатик, а я в обеде захаживаю в столовую гипермаркета и ем всё тот же овощной салатик с рыбой или мясом. Обязательно какая-нибудь вкусняшка прилипает для сына, сейчас стараюсь делать это реже ну или лакомства выбирать из допустимо вредных.

Как-то на обеде взяла 4 варёных картошки средних размеров (визуально прям совсем не много), потом вечером не могла понять, откуда у меня столько углеводов выскочило, всегда старалась их добрать, а тут перебор. Мини-расследование привело меня к картошке, которая перечеркнула собой нормальный ужин. Ну и всё, всё на эту картошку, давай до свиданья!

Пи-пи-пи. 16:00 Время витаминов.

Сегодня полдник начался ещё до будильника, ибо моя жизнь, мои правила, аха-х)

Фрукты с орехами или творогом — yummy! Мои мальчики наверняка лакомятся сырниками с мёдом, может и мне на вечер останется (ну без мёда конечно же). Сын может ещё и мороженное выпросить.

Пи-пи-пи. 17:30 Рюкзак — наушники — play.

20 минут пешком длинной дорогой до Лиги чемпионов, 10 минут на переодеться, ну и начинаем рушить оковы час или два, всё как запланировано с тренером Екатериной Егоровой.

Пи-пи-пи. 21:00 Опять есть.

Для меня пытка есть после тренировок, я часа 4 не хочу ничего из еды видеть. Но надо же поесть, и ем салат с мясом, или сырники, или изолят сывороточного белка, если уж совсем еда не идёт. Сын с мужем иногда просят сделать им шаурму ПП (очень нам полюбилась из-за простоты, вкуса и приемлемого КБЖУ), но чаще всего муж есть творог с протеином, а сын мясо-котлеты с салатом или вкуснейшие пельмени, или что ещё захочет.

У нас нет чёткого меню, есть такие базовые продукты как яйца, творог, молоко, сыр, мясо, капуста, огурцы, помидоры, яблоки, зелень, гречка, рис, булгур, которые мы едим в разных сочетаниях, разбавляя их чем-то ещё по желанию.

Муж меня всецело поддерживает и понимает, как это нелегко и не быстро.

Он сам несколько лет назад похудел на 30 кг. (нужно было для соревнований войти в другую весовую категорию), худел не бездумно просто отказавшись от пищи, а именно за счёт сжигание жира, с сохранением мышечной массы. Сейчас продолжает поддерживать себя в хорошей форме тренировками и питанием (может и тортик себе позволить, ну мужчины это вообще милые сладкоежки, а если они ещё при этом и в хорошей форме, кто им что скажет).

Пока у меня не возникало непреодолимого желания съесть запрещёнки, меня не смущают походы на кухню и не напрягает содержимое холодильника. Да, я бы с удовольствием добавила майонез в салат, но уже совершенно не в таком количестве как раньше, а раз и надо-то совсем чуть-чуть, то надо ли оно вообще?.. Про желание картошки уже написала выше, если она даже в небольших дозах мешает мне правильно расставить углеводы, мне проще от неё отказаться, как минимум в период похудения.

Полный отказ от картошки не входит в моё новое пищевое поведение, и да, я буду её есть со временем, но не на ежедневной основе, а 2−3 раза в месяц в том числе в составе супов.

Пи-пи-пи. 23:00 Пора спать.

Эх, самое время думать и делать, но срочно нужно заснуть, т.к. там мелатонин и прочее по списку, что благоприятно влияет на процесс похудения.