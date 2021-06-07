Лариса Барзенкова: «Вес стоит. Ну что, играем дальше. Это уже дело принципа!»

Всем привет!

С каждым днем процесс похудения становится все интереснее. Это как в игре, каждый день переходишь на новый уровень или остаешься на прежнем.

Мой завтрак традиционно составляют 2 яйца в мешочек, чашка кофе без сахара и молока и какой-нибудь фрукт или сырник на протеине.

В перекус я пью стакан кефира или ем 15 г орехов.

В обед и ужин большое внимание уделяю белкам. Это обязательно рыба или морепродукты, или мясо птицы, примерно 260 г, 100 г любой крупы, могу позволить отварной картофель, примерно 200 г овощей. Недавно узнала очень хороший рецепт из тушки кальмара. Этот продукт очень богат белком и имеет относительно низкую калорийность.

Живу в стране невыученных уроков…

Моя проблема — это отечность, я пытаюсь ее решить, увеличивая количество потребляемого белка на килограмм веса. Все хорошо, если я готовлю сама. Но вот недавно позарилась на мой любимый говяжий студень в магазине. К вечеру пальцы рук уже не сжимались в кулак. Вот так мой организм реагирует на излишек поступающей в него соли.

Мне посоветовали вечером заливать комнатной температурой курагу и через 40 минут пить эту воду. Такая вода богата калием, который является антогонистом натрия. Буду держать вас в курсе и обязательно расскажу о результатах. В школе за невыученные уроки ставят двойки, а меня мой организм наказывает отеками и плюсом на весах. Вот и ищу теперь ответы в лекциях по нутрициологии.



Лариса Барзенкова весит 89 кг (вес на начало проекта 97 кг), она сбросила 8,2% от исходного веса. Занимается в фитнес-клубе «Властелин».

Раз в неделю посещаю финскую сауну, которая находится в фитнес-клубе, с надеждой, что удастся избавиться хоть немного от воды. Возможно, стоит увеличить частоту посещения. Что касается здоровья, то вроде никаких нареканий нет, значит надо ужесточить контроль за тем, что поступает извне.

Ну что, играем дальше. Обидно, досадно и вместе с тем азартно. Это уже дело принципа.

Сейчас так много различных марафонов по похудению, разных диетологов, специалистов здорового питания, но полных людей от этого меньше не становится.

Недавно общалась со своей хорошей знакомой. При небольшом росте она имеет достаточно большой вес и это привело не просто к ограничению движения, она повредила связки на ноге. Как бывшая спортсменка я знаю, что связки хотя и долго, восстанавливаются, но надо сбрасывать вес, разгружая колени. Моя знакомая пошла по пути операционного вмешательства. Все мои уговоры и доводы ни к чему не привели. Просто потому, что операция — это проще и легче. Не надо напрягаться, не надо ничего менять в своей жизни, а в случае чего, виноват будет кто угодно, но только не ты.

Это заставило меня задуматься, обрадоваться тому, что я иду правильным, хотя и тернистым путем и испугаться неправильного выбора.