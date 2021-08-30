Маргарита Шелкова: «Минус 18 кг! А после тренировки такой прилив сил!»

Вес продолжает потихоньку снижаться и на сегодняшний день достиг отметки в 75,0 кг. Так что уже минус 18 кг!

С прошлой недели тащу на себе вагон и маленькую тележку всяческих дел, не забывая при этом ходить на тренировки! По большей части это какие-то мои творческие проекты. Например, устроила себе писательский марафон и по вечерам строчу по одной главе фэнтези рассказа. Вымоталась настолько, что хочется только спать, но отступаться от этих проектов и сбавлять темп желания нет!

Я на самом деле заметила, что тренировки нисколько не мешают творческому процессу, а в какой-то степени даже помогают. После основной работы ты переключаешь внимание на свое тело. Получается, что фитнес-клуб, в моем случае ВФорме, — это такой маленький островок, где я не думаю ни о каких заботах или негативах, которые могли испортить весь день.

А после тренировки я чувствую такой прилив сил и тонус, что прямо-таки хочется свернуть горы!

Также заметила за собой, что мне легко даются упражнения на пресс. На днях делала ситап (в переводе «присесть, подняться» — практически то же самое упражнение, которое мы все помним со школьной скамьи, качать пресс у нас его называли) и за пять минут с первоначальной скорости выполнения этого упражнения темп сбавился на доли секунды. Жаль, не считала, сколько за минуту могу подняться. А в целом я бы может еще минут пять так же спокойно его делала.



С тренером Петром Копаницей и бывшей участницей проекта «Похудей со «Слободой» Натальей Мельниковой.

В субботу я не опять, а снова ходила на Зумбу — понравилось мне это дело))) Бесконечно весело! Получаешь просто огромную дозу позитива всего за час тренировки! В общем, всем советую попробовать)))