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«Я худею!»
Юлия Лашманова похудела на 26 кг!

Юлия Лашманова похудела на 26 кг!

Семь месяцев назад тулячка Юля Лашманова в рамках нашей рубрики «Похудей со «Слободой» решилась на смелый эксперимент – бариатрическую операцию. Как сейчас чувствует себя Юля и какие изменения произошли в ее жизни?


Декабрь 2017 г., вес Юли 92 кг.

Историю своего похудения на протяжении всего времени Юлия описывала в откровенных блогах в газете и на портале Myslo.ru. Сегодня Юля завершает публичную страницу своего преображения:

– Всем привет! Вот и настало время написать финальный блог о моем похудении. 19 декабря 2017 года я согласилась сделать операцию по бандажированию желудка, чтобы похудеть и скорректировать фигуру. До операции мой вес составлял 92 кг, для меня это очень много. Послеоперационный период прошел легко и безболезненно, а первые изменения я заметила довольно быстро. Шли недели, и вместе с ними уходили лишние килограммы. С каждым месяцем уменьшался и размер моей одежды – с 54-го до 46-го.


Июль 2018 г., вес Юли 66 кг.

Жизнь стала намного ярче и насыщеннее положительными эмоциями. Уже нет той тяжести и усталости от лишнего веса. Я полюбила пешие прогулки и катание на велосипеде.
Я теперь получаю больше комплиментов, а любимый муж снова стал дарить цветы. Дочка Алиночка называет меня мамулечка-красотулечка, да и родители говорят, что я похорошела. Сейчас мой вес – 66 кг, объем груди – 90 см, талии – 75 см, бедер – 87 см.

Благодарю всех, кто поддер­жал меня в моем выборе. Огромную благодарность хочу сказать своему лечащему врачу Дмитрию Игоревичу Зайцеву. Ну и конечно, спасибо моей любимой «Слободе» за возможность изменить себя.
На этом я завершаю свой блог. Хочу пожелать всем удачи и не бояться принимать смелые решения.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 16:23 +9
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