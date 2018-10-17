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«Я худею!»
Наталья Мельникова: Мои друзья тоже решили быть #ВФОРМЕ

Наталья Мельникова: Мои друзья тоже решили быть #ВФОРМЕ

Всем привет! Друзья и знакомые, принимавшие участие в голосовании за меня на сайте, не только поздравили и выразили свою поддержку на словах. Они вдохновились моей победой в отборочном туре конкурса и присоединились ко мне, купив абонементы в тот же фитнес-клуб #ВФОРМЕ. Кстати, первое занятие здесь бесплатное! Поэтому мои тренировки с первых дней, смело можно сказать, проходят в кругу и при поддержке друзей.

Персонал клуба — это приветливые, внимательные люди, которые интересуются моими впечатлениями и тем, как проходят занятия.
В клубе много разных направлений, есть занятия и для детей. Они в силу своего возраста — существа экзальтированные. В них много позитива. И когда выходишь из зала совсем обессиленная, видишь совсем маленьких детишек и непроизвольно начинаешь улыбаться.

Настроение и силы снова появляются, можно сказать, открывается второе дыхание.

В клубе удобный для посетителей график работы. Я — «жаворонок», мне удобно в нерабочее время приходить рано утром, а в мои рабочие дни можно, не торопясь, успеть позаниматься аж до 23.00 часов!

Как только организм адаптируется к новому ритму жизни, планирую посетить и другие занятия в клубе, выбор здесь разнообразен.

Территория клуба расположена на большой площади, здесь просторно, везде чисто, большие светлые раздевалки и душевые, в общем, если сказать одним словом — КЛАССНО — всё сделано для людей. Зал находится на верхнем этаже здания, для удобства есть лифт, а можно и по лестнице подняться, как делаю я.

Созданы все условия для комфортных занятий и, так как здание имеет панорамное остекление, а кардиотренажеры установлены возле окон, то можно, занимаясь на них, помедитировать в светлое время суток, созерцая природу в окне.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 12:49 +6
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