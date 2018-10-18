Ирина Диканова: Друзья, помогите с рецептами вкусных и полезных блюд!

Всем привет! Продолжается моё погружение в мир спорта и правильного питания. Дела, по сравнению с первой неделей, гораздо лучше. Мышцы благодарно откликаются на нагрузку и растяжку, уже нет той отупляющей боли и тяжести. Многие тренажеры мне уже известны. Вообще, если говорить о самом клубе N-ergo, то это прекрасный спортивный комплекс, где есть всё необходимое: тренажерный зал, сауны, бассейн, кардиозал, массажный кабинет. Тренировки проходят по группам и индивидуально. Персонал отзывчивый, опытный, готовый всегда прийти на помощь.

С тренером Татьяной Кушнир я сразу нашла общий язык. Она человек доброжелательный и позитивный, с ней легко общаться, но в тоже время она тренер опытный и требовательный.

В тренажерный зал продолжаю ходить ежедневно: чередую силовые занятия с кардио. Конечно, еще не все упражнения получаются идеально, но я, будучи человеком ответственным, стараюсь выполнить всё , что требует от меня мой тренер. Бегаю я на дорожке еще не так быстро, как Усэйн Болт, но с каждым разом стараюсь увеличивать скорость.

С едой, я думаю, отношения как у всех. Не такой уж замудрёный завтрак, включающий в себя чаще всего каши, например: овсянка на воде с чайной ложечкой мёда, яйца, чай. Если учесть, что я никогда не была фанатом всевозможных каш, да и мёд не люблю, но понимаю, что это все мне на пользу, то такой завтрак становится намного вкуснее. Стараюсь кушать по часам, как уже упоминала в прошлом блоге, с перекусами. Это: яблоко, грейпфрут, творог или йогурт, горсть орехов. На обед и ужин стандартные блюда: отварная курица, рыба или говядина, гречка или рис, овощной салат. Какие варианты разнообразия трапез у вас?

Обязательно пишите в комментариях, помогите мне и остальным участницам узнать новые вкусные рецепты!

Результаты за это время: вес 106 кг, т. е. я потеряла с начала проекта 7 кг, но больше радуют потери в объемах: объем груди минус 7см, талии – минус 8 см, бедер – минус 9 см.