Марина Жутенкова: «Иногда посещают мысли о жареной картошке, и я не гоню их прочь»

Хорошая новость: открыт сезон шашлыков и времяпрепровождения на водоёмах.

Плохая новость: не хочется покупать новую одежду, ведь это временно.

Сегодня щепоточка формализма. Сказ будет не про чувства, мысли и страдания, а про результаты. Прикрепляю график веса за весь период участия в проекте. На данный момент вес 87,1 кг.

Было замечено, что при весе свыше 90 кг в среднем 1 кг уходил в 7 дней, после перехода в весовую категорию 80+ этот 1 кг держится в среднем уже 10 дней. Темпы явно замедлились.

Но по факту меня радуют изменения, которые я вижу в зеркале, в одежде и в выборе продуктов.

Расстраивают только весы периодически, ну им же и тяжелее)). Основные показатели биоимпедансного анализа тела изменились в лучшую сторону, мелочь, как говорится, а приятно: телесный жир 43 → 37, индекс висцерального жира 19 → 15, мышцы 54 → 59. Объёмы тела тоже пропорционально уменьшились.

В тренировочном процессе наметился прогресс. Есть две стратегии: прокачивать свои слабые стороны или улучшать сильные. Туда-сюда это метание немного напрягало, я отказалась от ряда упражнений, которые ну вообще не заходили, за счёт этого увеличила нагрузку и концентрацию на более любимых упражнения.

Тренировка занимает до полутора часов. Вес становой тяги вырос с 20 до 50 кг. Жим от груди с 20 до 40 кг. Жим ногами с 20 до 60 кг (я не приседаю со штангой). В ближайшем обозримом будущем увеличивать рабочие веса не планирую.

По остальным упражнениям в тренажёрах рабочий вес в среднем увеличен в 2 раза. Отдельная моя гордость тренажёр по жиму от плеч. На первом занятии я не смогла на нём вообще что-то вменяемое сделать с 1 плинтом, это меня задело и по этому упражнению у меня был пунктик. Сейчас я делаю упражнения уже с 3-мя плинтами, чем горжусь. Жим от плеч со свободными весами считаю более результативным, но повторюсь — пунктик).

Групповые тренировки, которые ведёт мой тренер Екатерина Егорова, посещаю 3 раза. Итого в Лиге чемпионов я пять раз в неделю. По моим распланировкам нужно бы для ажура добавить и 6 день, но выглядит как перебор. Дома тоже есть необходимый инструментарий, вокруг меня всегда спорт — остаётся только участвовать.

Вечером сохраняю пешею или велосипедную активность (если это Центральный парк, то 2 круга по периметру на своих двоих, а при хорошем настрое и 3, на велосипеде — 8−10 кругов).

Питание 1500 Ккал, вода +/- 2 л., сон в 23:00 и далее не менее 8 часов. Иногда стали посещать мысли о бисквите или жареной картошке, и я не гоню эти мысли прочь, а думаю и думаю их, и в этот момент живот втягивается сильнее — хах. Потом эти мысли сами уходят, не найдя воплощения в жизни.

Открыли сезон купания в водоёмах. С усиленным потреблением белка всё успешно, на весе не отразилось, а настроение поднялось!

Всем солнечный и тёплых дней этим летом в кругу самых дорогих людей!