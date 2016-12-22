Татьяна Барщевцева: Я уже знаю, что загадаю в новогоднюю ночь!

Всем огромный предновогодний привет! Надеюсь, у всех уже появилось новогоднее настроение. Погода, конечно, преподносит нам разные сюрпризы. Но бодрость духа и предчувствие праздничных выходных поднимает вам настроение.

Новый год - мой самый любимый праздник. С детства какое-то сказочное чувство всегда меня настигает в преддверии этого праздника. У меня даже есть небольшой мой тайный ритуал, который я совершаю каждый год: в новогоднюю ночь (как и все остальные люди, в принципе) я загадываю желания и пишу своеобразное письмо, но не Дедушке Морозу, а самой себе. Описываю свои желания и складываю в коробки, где хранятся елочные игрушки. Когда наступает следующий год и приходит время наряжать елку, достаю свое письмо и анализирую, какие из моих желаний сбылись. Ну, и что бы вы думали? Под первым номером у меня находилось мое огромное желание похудеть!



В письме я даже указала вес, который хотела бы иметь. Оказывается, что в прошлом году пределом моих мечтаний был вес 80 кг! Мне казалось тогда, что я буду самой счастливой, когда увижу на весах эти цифры! Ну, что ж... Видимо, Дедушка Мороз был в хорошем расположении духа, так как мое желание он даже перевыполнил!



Под вторым номером у меня было весьма размытое желание, чтобы моя зарплата выросла. Как я писала в предыдущем блоге, меня повысили. Соответственно, и второе желание у меня тоже сбылось!!!

Третьим моим желанием было обычное женское счастье, которое заключается для меня в материнстве. Конечно же, это мое самое большое, самое сильное желание, которое в этом списке должно было занимать первое место. Но, видимо, я понимала, что без первых двух пунктов оно вряд ли могло бы осуществиться. Моему малышу нужна будет здоровая мама, а не овощ на диване. Мама, способная подарить не только жизнь и любовь, но и сравнительно достойную жизнь...



Проанализировав свое письмо, я поняла, что этот год, который для всех был непростым, все же изменил мою жизнь в лучшую сторону. Если заострить свое внимание на неудачах и ошибках, будешь постоянно грустить и считать себя неудачницей. А если улавливать положительные моменты и всегда помнить о том, что жизнь все же делится на полосы, и всегда следом за чёрной будет светлая, то будешь жить с легким сердцем и с хорошим настроем на завтрашний день.



Мой вес на сегодня так и остался 68 кг. Кстати, буквально недавно узнала, что за сутки человек может сбросить только 100 г жира. Все остальное - это вода, которая изо дня в день может то задерживаться организмом, то наоборот выходит с избытком. Чтобы таких скачков не было, все тренеры и диетологи рекомендуют пить больше воды. Примерная норма 2-2,5 литра в день (кофе, чай и соки не считаются).



Видимо, жира в моем организме осталось немного, поэтому вес уходит медленнее. Но об этом я не волнуюсь, у меня достаточно времени и сил, чтобы идти дальше и совершенствовать достигнутый мной результат. Безопасное похудение в моем случае - это 1,5-2 кг в месяц, чтобы закрепить результат и не вгонять свой организм в стресс.



Но подарки дарит не только добрый Дедушка Мороз, но и мой любимый клуб Fit Curves. Так как теперь мы не только клиенты этого клуба, но и просто дружный коллектив, 24 декабря у нас состоится корпоратив. Выступит известная певица, девочки будут показывать танец, который разучили на проекте "Живи танцуя", который ведет мой любимый тренер Кристина. Зная ее, думаю, выступление будет супер. Обязательно отчитаюсь в следующих блогах!



Дорогие и любимые мои дамы и господа! В наступающем новом году я желаю вам самого главного - здоровья. Вы никогда не сможете по-настоящему радоваться новым квартирам, машинам и остальным ценным вещам, если у вас не будет главного. Вы - творцы своего счастья. Начните следующий год не с обещаний, а с действий, и все у вас обязательно получится! Вы справитесь! Это говорю вам я - Барщевцева Татьяна! И, возможно, Дедушка Мороз поддержит ваше желание. Но, как говорится, на дедушку Мороза надейся, а сам не плошай!

P. S. В этом году мое желание будет только одним. Надеюсь, Дедушка Мороз будет снова в хорошем настроении!

