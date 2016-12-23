Лилия Алексеева: Проведите новогодние праздники не на диване!

Всем привет! Начну с того, что у меня поменялся тренер. Юлия Мазнева ушла в декретный отпуск, с чем я ее поздравляю и желаю всего наилучшего!

Теперь мой тренер Татьяна Кушнир! Все тренера в нашем клубе очень хорошие, но я очень рада, что мне досталась именно Татьяна. Она очень внимательно следит за техникой упражнений, разработала план индивидуальных тренировок на мои особенно проблемные зоны. Мне, конечно, не все еще удается, но есть к чему стремиться!

Пока посещаю только индивидуальные тренировки, больше времени стала уделять кардионагрузке, в основном это бег на эллипсоиде, я повысила на нем нагрузку и увеличила время пробежки.

После праздников планирую возобновить и групповые тренировки, ходить, как и раньше на фитбол и хот айрон (они мне больше всего нравятся). Но буду добавлять что-то еще посложнее. Например, в начале пути из-за плохой физподготовки мне не советовали туда ходить, а сейчас уже можно и нужно!

В новогодние праздники пойду учиться кататься на коньках! Да! В 27 лет я не умею на них даже стоять! Когда-то в детстве я пробовала, но я этого даже не помню (мама рассказывала). Желание пришло два года назад, когда сыну подарили на Новый год коньки, и я пробовала его научить. А как объяснить ребенку, когда сама не умеешь? Конечно, тогда не стала пробовать, чтобы не быть, как говорится «коровой на льду», так и опустила тогда руки. А сейчас хочу научиться, показать ребенку пример, что падать не так страшно, и надо пробовать дальше несмотря ни на что и не отступать от своей цели.



Сейчас мой вес стоит на отметке 76.6, но я не отчаиваюсь, т.к. каждый месяц он останавливается и потом все равно хоть и медленно, но идет вниз! Пока моя цель скинуть до 68-70 к. Вес-то не уходит так быстро, как я его набирала! Самая главная мечта в моей «похудейке» - избавиться от моего живота! Я раньше серьезно думала, что это невозможно, такие объемы не убираются. Но оказалось, что все невозможное- возможно, главное этого захотеть!

Очень надеюсь, что Новый 2017 год принесет мне другую жизнь, плоский живот и о своей «прошлой жизни» бегемотика я забуду навсегда!

