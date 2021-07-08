Лариса Барзенкова: «Похудение вскрыло мои проблемы со здоровьем. И я их решаю»

Всем привет! За окном июль, а у меня вынужденный отдых в больнице… Проблемы с почками надо решать, запускать такие вещи нельзя. Жаль, что распознать проблемы не всегда вовремя получается. Но я здесь ненадолго, так что я в проекте!!!

Полный человек — это всегда проблемы со здоровьем, а снижение веса — это вскрытие этих проблем и всегда исцеление, даже если через обострение!

Может, даже через больницу. И я, и Ирина — мы все равно бы прошли через это, будь мы в проекте или нет. Это наш путь и его надо пройти. Поэтому все, что сейчас со мной происходит — это к лучшему и во благо!

Вообще, еще в советское время увеличение веса на 20 кг приравнивалось к тяжелому заболеванию, которое вело к репродуктивным проблемам, проблемам иммунной системы, ЖКТ и многим другим. В классе, если появлялся ребенок с лишним весом, он становился изгоем, его буквально засмеивали. А сейчас полные дети составляют до половины класса.

Мы можем только гадать о причинах этого явления, обвинять государство, пищевую промышленность, жизнь в целом…

Лишний вес уже подразумевает нездоровье, о котором мы порой и не догадываемся. А вес, превышающий норму в треть, а то и в половину оптимального веса — сам по себе является патологией, и это надо лечить!

Прям заранее ожидаю, как злые языки кричат в спину: «Нажрали!» Да, так и есть в большинстве случаев. Но почему-то никто не говорит диабетику или больному панкреатитом, что он нажрал, а ведь это правда! Нажрали! И сахарный диабет, и панкреатит и многие другие болячки связаны с неправильными пищевыми привычками. Думаете, люди с этими заболеваниями садятся на щадящую диету и сразу начинают вести себя «по циркулю»? Нет! А знаете почему? У них не хватает воли, стимула, желания.

У них косметичка превращается в аптечку, они начинают молиться на свои болезни и пополняют завсегдатаев наших поликлиник. Это те люди, которые постоянно лечатся и никогда не бывают здоровы! Конечно, есть и такие, кто меняет свой образ жизни и избавляется от таких заболеваний.

Так и люди с лишним весом. Есть те, которые в угоду своих пищевых пристрастий машут своими болячками и «широкой костью» как белым флагом и становятся обузой для себя и других… А есть те, которые ищут возможности исцеления, ответов на свои вопросы, ищут решение своих проблем, а затем своим примером все больше и больше людей заставляют поверить в себя и менять свою жизнь.

Этот проект как раз занимается этим. Помогает людям не опустить руки перед первым же препятствием и идти дальше.

Задача проекта не вылечить нас, а дать нам стимул, азарт, цель двигаться дальше в направлении изменения образа жизни и жизни без ограничений. Показать, что все возможно, на невозможное просто требуется больше времени!

Будьте здоровы и берегите себя!