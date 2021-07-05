Татьяна Медведева: «Хорошее приходит в нашу жизнь, когда мы открываемся и принимаем»

Захожу на днях к родителям домой, а бабушка мне выдаёт: ой, что-то ты сильно похудела, достаточно, так хорошо) Ну, это бабушка) Из тех, что всегда накормят до потемнения в глазах — и это хорошо, это способ заботы о близких. Ведь из таких приятных сердцу мелочей состоит наша жизнь!

А я всё продолжаю анализировать изменения, не заметные глазу, но меняющие бытие.

Часто ли вы отказывались от чего-то, потому что были не уверенны в себе, своём внешнем виде? Не поеду с друзьями на пляж, потому что плохо выгляжу в купальнике… Не куплю безумно понравившееся платье, потому что сидит не так, как бы мне хотелось… Не пойду устраиваться на новую работу… Не пойду на свидание…

И мы начинаем отказывать себе в приятных мелочах, радовать себя и наказываем. Потому что считаем, что не достойны этого, не заслужили, не соответствуем. Это сплошь и рядом. И поступаем мы так по очень разным причинам, которые кроются глубоко в нашем прошлом.

Многое хорошее в нашу жизнь приходит, когда мы открываемся и принимаем. Да, я всё про принятие и любовь к себе. Ну, а куда без этого?

Я так же многое «зажимала» для себя, не разрешала и считала, что это не для меня, что не подхожу и не достойна. Но это совсем не так! Нам можно всё, что мы захотим и что разрешим себе. Ведь так?

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