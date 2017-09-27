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«Я худею!»
Елена Москалюк и Елена Парамонова приступили к тренировкам

Елена Москалюк и Елена Парамонова приступили к тренировкам

Две участницы, которые чуть позже присоединились к нашей акции «Похудей со «Слободой», также встретились со своими наставниками, побывали в своих клубах и начали путь к новой фигуре.


Валерия Черкащенко и Елена Парамонова.


Елена Парамонова будет заниматься в фитнес-клубе «Властелин». Ее тренером стала Валерия Черкащенко. Вес Елены на начало проекта — 90 кг.


Асим Абдуллаев и Елена Москалюк.

Елена Москалюк приступила к занятиям в фитнес-клубе «Лига чемпионов», ее тренер — Асим Абдуллаев, единственный мужчина-тренер проекта. Вес Елены на начало проекта 97,5 кг.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 14:02 +9
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