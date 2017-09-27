Елена Москалюк и Елена Парамонова приступили к тренировкам

Две участницы, которые чуть позже присоединились к нашей акции «Похудей со «Слободой», также встретились со своими наставниками, побывали в своих клубах и начали путь к новой фигуре.



Валерия Черкащенко и Елена Парамонова.



Елена Парамонова будет заниматься в фитнес-клубе «Властелин». Ее тренером стала Валерия Черкащенко. Вес Елены на начало проекта — 90 кг.



Асим Абдуллаев и Елена Москалюк.

Елена Москалюк приступила к занятиям в фитнес-клубе «Лига чемпионов», ее тренер — Асим Абдуллаев, единственный мужчина-тренер проекта. Вес Елены на начало проекта 97,5 кг.