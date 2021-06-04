Марина Жутенкова: «Находить в себе резервы и бросать их в топку, чтобы завтра не разочаровало»

Хорошая новость: цель -10 кг за 2 месяца достигнута. Текущий вес 88 кг.

Плохая новость: ну не 2 месяца, а 2 месяца и 5 дней.

Два месяца долой, подводим итоги. Потрачено 10 кг, приобретено пара сотен часов дополнительного сна, хорошее самочувствие, улучшение состояния кожи и новые возможности для гардероба. Неплохой бартер! Пожалуй, выставлю на кон ещё 10 кг. Надеюсь, за оставшиеся 2 месяца я и их проиграю. Буду кутить по полной в спортзале — хах).

Ну, а что если и так… Мы живём в мире массовых допущений: все теории, доказательства, предположения и истины — всё начинается со слов «допустим что…», а дальше уж куда фантазия уведёт.

Все мы фантазёры и верим, что лучшее нас определённо ждёт впереди, поэтому не всегда умеем насладиться моментом.

Вот и я также, надеюсь и жду, когда потеря веса будет ещё больше, когда на тренировках я смогу сделать лучше (когда эти проклятые выпады и приседы перестанут так напрягать), когда я смогу позволить себе одеть что-то приталенное. Мы мечтатели и это, безусловно, комплимент, это позволяет каждому из нас прогрессировать, да и всему человечеству в целом. Но сейчас появилось непреодолимое желание остановить время, пожить в этом моменте, не ускорять день, потому что завтра должно быть лучше… А завтра по факту ничего нам не должно.



Вес Марины 88 кг (на начало проекта 98 кг), она сбросила 10,2% от веса.

Всю жизнь мы ведём бартер: ты мне, я тебе. И он идёт не только между людьми. Главный наш бартер происходит с нашей жизнью. Получил удовольствие от шашлыка с излишествами — получи удар в поджелудочную и печень, провёл весёлую бессонную ночь — придерживай голову руками весь день, регулярно тренируешься — получай красивое спортивное тело.

Всё уравновешено природой, ну или высшим разумом, — кто во что верит.

Это генетика, будут говорить многие, — ага, — а у меня-то кость широкая и все у нас в роду толстые, хорошего человека должно быть много и вообще я за бодипозитив — хах.

Мы окружаем себя огромным количеством отговорок, и это касается не только лишнего веса. А отговорки нам нужны, чтобы продолжать верить в лучшее, но завтра, в потом, в будущем… в никогда.

Они помогают нам переживать наши страдания от того, что сейчас не стало лучше, а завтра уже наступило, и со временем мы и не замечаем своих страданий, их коварно заменили отговорки, присказки, самоирония и юмор. Нужно научится правильно понимать свои чувства и проживать их, а не замещать и запрятывать. Нужно быть здесь и сейчас, слушать и понимать себя, находить в себе резервы и бросать их в топку для того, чтобы завтра нас не разочаровало.

С верой в завтра и в себя, просто хороший человек :)