Татьяна Медведева: «Для позитивных эмоций — немного шоколада и макарон!»

Всем привет! В крайний раз от вас поступило мнение, что мой блог был самым не информативным, спасибо за конструктивную критику, я постараюсь это исправить!

На самом деле, довольно непросто каждую неделю писать о себе и что-то рассказывать, приходится потрудиться, чтобы развить какую-то тему) И пока это даётся мне с трудом.

Я не блогер и не писатель, но знаете, в юности сочиняла стихи и даже маленькие рассказы) Было забавно.

Я всегда стараюсь писать исходя из собственных ощущений, из настроения, хочется передавать своё настроение, насколько это возможно. Для кого-то это будет не интересный текст, а для меня — от души. Ну, а теперь, давайте по делу).

Татьяна Медведева весит 89 кг (на начало проекта 99 кг). Она сбросила 10, 1% массы тела.



На данный момент вес уходит медленно, со скрипом, но я не отчаиваюсь — дойду и добьюсь.

Я обзавелась степ-платформой, ковриком и начала заниматься дополнительно дома, так как до зала не всегда есть возможность доехать. Ещё хочу прикупить гантели и резинку — обалденная штука! И сейчас лето, буду заниматься на улице, под музыку — вообще кайф!

По питанию всё пока без больших изменений.

Я стала есть меньше курицы и индейки и больше морепродуктов. Говядину — крайне редко. Но бывают дни, когда очень хочется наесться шоколада или макарон) Но всё реже!

Не буду лукавить, позволяла себе совсем немного, чтобы не сходить с ума. Считаю это правильным, чтобы эмоциональное состояние не страдало.

Кстати, о страданиях. В целом, я освободилась от сильной тяги к сладкому и мучному. Как я уже упоминала, иногда находит, конечно, но совсем изредка, что не может не радовать) Я спокойно могу не есть по полдня и даже не вспоминать о еде) На минуточку, я работаю в общепите и еда тут просто везде, да ещё и очень вкусная!) Так что медленно, но верно я приду к своей цели!