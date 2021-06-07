Ирина Чикина: «Не хочу оказаться самым слабым звеном»

Ну вот и наступил «экватор» первого этапа.

Чувства смешанные. С одной стороны я вижу изменения и горжусь собой. С другой стороны, я понимаю, что это не тот результат, на который я рассчитывала.

Так хотелось написать что вес 79. Но, к сожалению, 81. За два месяца потеряно лишь 9 кг. И минус в сантиметрах, как ни крути, не мотивирует так, как минус на весах.



Ирина Чикина весит 81 кг (вес на начало 90 кг), она сбросила 10% от изначального веса. Занимается в фитнес-клубе ВФорме.



Это конкурс. Все девочки настроены серьёзно и хотят пройти во второй этап.

Выиграть. Показать лучший результат. «Быстрее! Выше! Сильнее!»

Это заставляет ещё раз задуматься над тем, что осталось всего-то два месяца до подведения промежуточных итогов и выявления «самого слабого звена». Нет времени расслабляться, если ты не хочешь быть в числе аутсайдеров.

Друзья, пожелайте нам удачи и сил. Возможно, сейчас эта поддержка нужна многим из нас как никогда.