Ольга Антонова: Я бросила ХУДЕТЬ! Я начала стройнеть и оздоравливаться.
Многие сочли время моего переосмысления за слабость. Были комментарии из разряда, что я упала духом и брошу худеть. Да! Я бросила ХУДЕТЬ! Я начала стройнеть и оздоравливаться.
Не смотря на перепады настроения и колебания веса, за прошедший месяц я стала ещё стройнее. Руки, ноги и талия стали изящнее на сантиметр, объём бедер уменьшился на 3,5 сантиметра.
Уже хочется купить новое платье, обновить базовый гардероб. Пока обновления коснулись только спортивной одежды. Сначала в магазине я выбрала одежду тёмных тонов. Посмотрела на себя в примерочной и поняла, что такая спортивная форма навевает тоску, не вызывает желания совершенствоваться и не даёт мне эмоциональной поддержки во время тренировки.
Поэтому я снова прошла вдоль рядов и выбрала яркие, сочные легинсы с космическим принтом, розовый топ и белую футболку-сетку. Очень приятно было выбирать одежду. Топ и футболка размера М. Легинсы купила размера L, но во время тренировки поняла, что надо было брать тоже М: они ползут вниз.