Ольга Антонова: Я бросила ХУДЕТЬ! Я начала стройнеть и оздоравливаться.

Для меня в преображении началась новая глава! После взятого мною тайм-аута, я вернулась с чётким пониманием, что я хочу от себя и от своего тела. До этого всё-таки присутствовала гонка за цифрами. Похудеть на 10 килограммов, на 20 килограммов… Теперь для меня не столько важен вес, сколько важно, как я себя чувствую в новом весе, в новом теле.

Многие сочли время моего переосмысления за слабость. Были комментарии из разряда, что я упала духом и брошу худеть. Да! Я бросила ХУДЕТЬ! Я начала стройнеть и оздоравливаться. Не смотря на перепады настроения и колебания веса, за прошедший месяц я стала ещё стройнее. Руки, ноги и талия стали изящнее на сантиметр, объём бедер уменьшился на 3,5 сантиметра.

Как только в мою жизнь вернулись здоровое питание, достаточное количество сна и качественные физические нагрузки, ушли усталость и апатия. Я очень соскучилась по такому ритму жизни. За прошедшую неделю вес вернулся к отметке 80,5 кг.