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«Я худею!»
Ольга Антонова: Я бросила ХУДЕТЬ! Я начала стройнеть и оздоравливаться.

Ольга Антонова: Я бросила ХУДЕТЬ! Я начала стройнеть и оздоравливаться.

Для меня в преображении началась новая глава! После взятого мною тайм-аута, я вернулась с чётким пониманием, что я хочу от себя и от своего тела. До этого всё-таки присутствовала гонка за цифрами. Похудеть на 10 килограммов, на 20 килограммов… Теперь для меня не столько важен вес, сколько важно, как я себя чувствую в новом весе, в новом теле.
 

Многие сочли время моего переосмысления за слабость. Были комментарии из разряда, что я упала духом и брошу худеть. Да! Я бросила ХУДЕТЬ! Я начала стройнеть и оздоравливаться.

Не смотря на перепады настроения и колебания веса, за прошедший месяц я стала ещё стройнее. Руки, ноги и талия стали изящнее на сантиметр, объём бедер уменьшился на 3,5 сантиметра.

Как только в мою жизнь вернулись здоровое питание, достаточное количество сна и качественные физические нагрузки, ушли усталость и апатия. Я очень соскучилась по такому ритму жизни. За прошедшую неделю вес вернулся к отметке 80,5 кг.
 

Уже хочется купить новое платье, обновить базовый гардероб. Пока обновления коснулись только спортивной одежды. Сначала в магазине я выбрала одежду тёмных тонов. Посмотрела на себя в примерочной и поняла, что такая спортивная форма навевает тоску, не вызывает желания совершенствоваться и не даёт мне эмоциональной поддержки во время тренировки.

Поэтому я снова прошла вдоль рядов и выбрала яркие, сочные легинсы с космическим принтом, розовый топ и белую футболку-сетку. Очень приятно было выбирать одежду. Топ и футболка размера М. Легинсы купила размера L, но во время тренировки поняла, что надо было брать тоже М: они ползут вниз.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 10:26 +13
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