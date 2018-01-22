Людмила Антошечкина: Моя цель - увидеть летом на весах 70 кг!

Всем привет! Я не прошла во второй этап конкурса, но я не расстраиваюсь. Ведь результат налицо! Я сбросила уже 16 кг , и по моей фигуре это очень заметно. Понимаю, что могла бы скинуть больше, если бы отказалась от сладкого, не грешила… Но я не смогла. В результате конфеты и пара-тройка кусочков тортика привели к плюсу на весах в самый ответственный момент.

Вот такой я пришла на проект. 103 кг.



А сейчас во мне 87 кг.

За время проекта я поняла, что никакая диета не дает эффекта без спортзала. Не будет результата, если на тренировке с тебя не сошло семь потов или ты делаешь всё в полсилы. А отсюда вывод: правильное питание + физические нагрузки — на данный момент это мой образ жизни.

Цель, к которой я иду, — увидеть летом на весах желаемые 70 кг.

Хочу сказать большое спасибо «Слободе» за то, что выбрали меня, портальцам за критику и поддержку. Огромное спасибо велнесс-центру N-ergo и Татьяне Кушнир, которая занималась со мной, а также всем тренерам, к которым ходила и буду ходить на групповые тренировки. Я купила абонемент на полгода, так что я с вами и под вашим контролем буду стремиться к идеальному весу вне проекта.