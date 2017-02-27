Лилия Алексеева: Раньше покупала одежду 58-го размера, а сейчас - 48-го!

Всем привет! В первую очередь, хочу поделиться с вами тем, что вес стал снижаться совсем медленно. Раньше уходил килограммами, за две недели был ощутимый результат, а сейчас граммами. Конечно, это расстраивает, особенно когда до своей цели осталось совсем немножко. В среднем уходит 1.5−2 кг в месяц.





На момент старта проекта я весила 96 кг, а сейчас - 73,6 кг.

Я сбросила уже 22, 4 кг!



С начала конкурса прошло 7 месяцев, и только сейчас я осознаю, как же быстро они пролетели! Что же изменилось в моей жизни за это время? Все! Все теперь по-другому, начиная с самого главного: утро начинается с улыбки! Особенно когда встаешь на весы и видишь, что они показывают еще меньше чем вчера. Хоть на немножко, но меньше!

Раньше лишний раз не могла пройтись. Тяжело, вечная усталость. Сейчас ее нет! Хотя я загружаю все дни с утра до вечера, иногда до ночи! Хочется двигаться и двигаться, а прогулка по вечернему городу освежает.

Покупаю себе новую одежду и вижу, что она стала сидеть еще лучше. Раньше было одно расстройство: только купишь вещь, а она вскоре уже мала. А сейчас наоборот! Только купила, а уже пора покупать на размер меньше. Много одежды я не покупаю, только самое необходимое. Я же не знаю еще, на каком размере остановлюсь!

Раньше мой размер был 56−58, красивой одежды такого размера очень мало, и каждый поход по магазинам приводил только к стрессу. Не могла найти ничего, кроме мешковатой одежды, которая еще увеличивала объемы. Покупала то, что налезет. Сейчас мой размер 48−50! Нет ничего радостнее, когда кофточки L садятся хорошо, и ты даже не знаешь, какую выбрать! Джинсы, о которых раньше только мечтала, можно купить на любой вкус и цвет! И, конечно, в гардеробе появились платья и юбки. Даже есть платье, которое еще мало, но в скором времени, я добьюсь, чтобы оно село идеально!

До конца конкурса осталось три месяца. Кому то может показаться, что это большой срок, но для меня это очень мало! Я еще не успела подготовиться к пляжному сезону. А работы над собой очень и очень много.

Многие мне начинают говорить, что я скинула больше 20 кг, уже можно остановиться. Мол, и так стала хорошо выглядеть. Конечно, по сравнению с тем, какой я была, разница огромна. Но я не хочу вспоминать, какая я была «до». Я вижу, какая я сейчас, и хочется быть еще лучше. У меня нет цели добиться 70 кг и все прекратить. Нет! Это просто цифры, о которых я мечтала, когда отправила свою анкету в редакцию «Слободы». Я думала, это моя несбыточная мечта. Но оказалось, что невозможное возможно!