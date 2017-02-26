Татьяна Барщевцева: Я ела до боли в желудке. Как я могла так не любить себя?

Всем привет! Анализирую свою прошлую жизнь и причину набора веса, хочу отметить, что человек набирает лишние килограммы по разным причинам. Во-первых, это болезни. Во-вторых, психология, о которой мы сейчас и поговорим.



Вот такой я была до проекта. Больше 90 килограммов!



Иногда человек просто заедает свои проблемы, стресс, отсутствие личной жизни. Да просто ест от скуки. Мне кажется, у всех случалось такое, что вечером после сытного ужина постоянно бегаешь и дергаешь ручку холодильника. Что мы там ищем? Точно не удовлетворение своего голода. Так вот, первым шагом должен стать ответ на этот вопрос… Конкретно в моем случае развлечений в жизни совершенно никаких не было.



Сейчас мой вес - 65, 8 кг. Это минус 24,5 кг!



Я жила в четырех стенах, существовала на работе, да, именно «существовала»… Все проблемы я заедала, полностью посвятила себя мужу, домашнему хозяйству.

Готовила большое количество еды и ела с ним за компанию вечером, после тяжелого рабочего дня… Вы не поверите — я ела, ела, ела, до боли в желудке…

И все это происходило на ночь и ночью. Неудивительно, что в это время я серьезно поправилась. Кошмар, разве так можно не любить себя? — думаю я сейчас. Но тогда мне было все равно.



Сейчас я отмечаю для себя некоторые странные моменты. Я избегала своего отражения в зеркале, избегала фотоаппаратов, так не хотелось видеть себя «во всей красе». В связи с этим было какое-то странное представление о своем внешнем виде, казалось, что я вроде бы не такая толстая. Я всеми силами пыталась избежать осознания проблемы — что теперь-то уж точно нужно худеть.





В таком весе я прожила около трех лет. Конечно, искала всякие немыслимые способы похудения, пробовала их на себе, срывалась. Не было вообще адекватного представления о том, насколько быстро можно сбросить вес. Казалось: «Вот я ела, толстела несколько лет подряд, а теперь посижу три недели на диете и сброшу 20 кг». Теперь-то я понимаю, что это все из области фантастики. Но тогда хотелось все и сразу.



Теперь о том, как же менялись мои мысли на всем протяжении моего нелегкого пути? Главное, что я поняла — сначала нужно менять свои мысли. Успокоиться, поверить в себя, принять своё нынешнее состояние, не спешить, а спокойно начать действовать. Когда вы начнете придерживаться правильного образа жизни, придет спокойствие, появится уверенность, что вы на правильном пути.

Да, сначала будет сильное желание скорей увидеть результат, не всегда он приходит моментально. Главное — настроить себя на то, что вы уже на правильном пути, который непременно приведет вас к новой полноценной жизни.

Я постепенно стала верить в успех своего похудения, стала изучать больше правильной информации, желание быть стройной перевесило мимолетные желания есть все подряд. Одним словом, я полюбила себя. Честно признаюсь, что было очень нелегко, меня иногда и сейчас накрывает мысль, что мне еще очень много надо изменить в себе и я очень далека от идеала. Но я стараюсь взять себя в руки и убедиться в том, что я уже многого достигла и все необходимо делать постепенно…



Я уже несколько раз писала о том, что огромное удовольствие мне доставляет покупка новой одежды меньшего размера. Это прям кайф, когда берешь с вешалки джинсы небольшого размера, хотя джинсы я носить практически перестала. До этого пять лет носила только их и различного вида брюки. Стеснялась оголять очень полные ноги, поэтому первой моей покупкой стали платья… Короткие, с широкой юбкой и каблуки… Я так давно не могла носить каблуки из-за большого веса! Ноги сразу распухали и ужасно начинали болеть.

Теперь у меня даже зимние сапоги на каблуках. Недаром девушки созданы для платьев, в них чувствуешь себя очень женственно, воздушно…

Никогда не надо бояться менять свою жизнь… Вспомните, что вам не хватает здесь и сейчас. Начните заниматься интересным для себя делом, возможно, у вас есть какое-то хобби, на которое у вас до этого не хватало времени. Начинать все сначала никогда не поздно!