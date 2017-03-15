Татьяна Барщевцева: Обновила весенний гардероб. Мой размер - 46-й!

Всем огромный привет и хорошего солнечного настроения! В связи с прекрасной погодой хочется больше времени проводить на улице. Кстати, поздравляю всех с прошедшими праздниками. Надеюсь, все хорошо провели время и поздравили своих родных и близких очаровательных женщин и отважных мужчин.

Что касается меня, то эти праздники я провела в окружении самых близких. Как никогда было очень много подаренных цветов, большое количество поздравлений и комплиментов. Соответственно, этот праздник не мог обойти и мой клуб. Гулянье развернулось нешуточное, я вам скажу. Танцы под руководством моего тренера Кристины, песни и пляски, все было очень весело и как-то по-домашнему. Больше всего мне понравился саксофон, затронул все струны моей женской души.



Так же в торжественной обстановке прошло и награждение членов клуба по различным номинациям. Мне тоже достался определенный приз. Было очень приятно, так что еще раз отдельное спасибо организатором праздника и директору клуба FitCurves Александру. Вы делаете огромное дело, дарите людям не только хорошие фигуры, но и отличное настроение!



Вес мой достиг отметки 65 кг, кожа подтягивается в привычном режиме. Свой весенний гардеробчик я уже обновила, и могу с гордостью сказать, что ношу одежду 46 размера. А пальто прикупила уже в размере 44−46! Это не может не бодрить… Но моя мечта - перейти на размер 42−44. Это тоже довольно сильная мотивация для меня.





На праздник позволила себе немного шампанского и конфет. Проверила, так сказать, свою силу воли… Но я молодец! Конфет съела всего несколько штучек. Всем еще раз отличного настроения, и достижения поставленных целей! Дорогу осилит идущий…