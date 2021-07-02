Маргарита Шелкова: «Объемы уменьшаются, а угол наклона беговой дорожки растет!»

Вес на сегодня 80,2 кг. (На начало проекта 93 кг)

Из-за жары на прошлой неделе заниматься в тренажерном зале было очень тяжко. Такое ощущение, что тебя закинули в сауну и закрыли там на ключ, потому что пока не закончишь тренировку — ты никуда не денешься. Но такая мелочь как жара не сломила мою волю, и я все равно продолжала ходить на тренировки.

На тренировках пока все по-прежнему, кардио — упражнения — кардио. Меняется только сериал, который я смотрю во время ходьбы на дорожке, чтоб не так скучно было идти, пялясь в одну точку))))

Я, кстати, постепенно увеличиваю нагрузку на дорожке, и вот уже пару месяцев хожу с увеличенным углом наклона тренажера.

Объемы потихоньку уходят, и шорты (чуть ниже колена), которые прошлым летом были в облипочку, теперь уже стали совсем свободно сидеть. А еще прикупила себе платьишко на лето. Я так-то не любитель в них ходить, но для разнообразия можно))))

Помимо тренировок стараюсь находить время на свои увлечения. Так, на прошлой неделе успела нарисовать две работы для участия в конкурсе. А на этой неделе хочу дописать картину, которая лежит незаконченной уже несколько месяцев…