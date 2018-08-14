«Похудей со «Слободой»: есть первые участники кастинга!

Кастинг для участия в очередной акции «Похудей со «Слободой» набирает обороты. Мы ждем заявки от самых смелых туляков, которые готовы изменить свою жизнь, обрести стройность и красоту.

Павел Шибодаев, 38 лет. Рост 180 см, вес 100 кг.

— Я «жиробас». Моя история проста, как и у большинства с «широкой костью». В детстве был обычным ребенком, ближе к 10-11 классу стал весить под сотню, а к концу 11-го класса больше ста килограммов. Для меня не было никаких ограничений в еде. Любые празднования заканчивались обильным поглощением любой вкусной еды. При росте 180 см и весе 100 кг выглядел подростком-колобком. Практически никаких занятий спортом всё это время. Ко второму курсу университета провел почти всё лето, играя в футбол, вес стал 83 кг. Это самый низкий мой вес за последние 20 лет. Сейчас вес колеблется от 100 до 105 кг в зависимости от количества «праздничных дней». Очень хочу похудеть и стать спортивным, но никак не получается. Готов бороться с трудностями и писать об этом блоги. «Слобода», помоги!

Наталья Великанова, 33 года. Рост 163 см, вес 102 кг.

— Уважаемая редакция газеты «Слобода», хотела бы принять участие в вашем замечательном проекте. Пробовала уже не одну систему похудения, но результат оказывался спорный и недолгий. Без помощи профессионалов мне не обойтись. Надеюсь на участие в вашем проекте!

Мария Гольцова, 28 лет. Рост 171 см, вес 120 кг.

— Всю жизнь борюсь с лишним весом, но неудачно. Я замужем, у меня двое детей: дочке семь с половиной лет, сыну — 2,5 года. Хочу, чтобы мои дети и муж гордились мной. Давно хотела подать заявку на участие в вашем проекте и вот наконец решилась. Я уверена, что работа с профессионалами и огромное желание быть стройной, красивой и здоровой приведут к успеху.

Елена Проняева, 38 лет. Рост 171 см, вес 97 кг.

— Всю свою жизнь веду борьбу с избыточным весом. Чего только не перепробовала, но вес всегда возвращался, да и еще со «своими друзьями».

Могу однозначно сказать, что проблема лишнего веса мне не только мешает чувствовать себя полноценной женщиной, но уже ведет к ухудшению общего состояния организма. А так хочется быть красивой, желанной для мужа, но что-то в моей голове не то, наверное. Вес у меня уходит легко, но это только если я держу себя в ежовых рукавицах. Стоит только позволить себе чуть лишнего, и всё, понеслось... Вот мозгами понимаю, а руки неосознанно тянутся к еде и всё кладут в рот. Очень надеюсь на ваш проект, что он поможет мне правильно похудеть, научит меня правильно жить в здоровом и красивом теле. А еще у меня есть дочка, ей 17 лет.

Ольга Лебедева, 43 года. Рост 164 см, вес 90 кг.

— Очень хочу похудеть, для того чтобы мной гордился сын, ему 17 лет; чтобы я устроила личную жизнь и, самое главное, чтобы от зависти удавились все коллеги (женского пола), которые в меня не верят!

Ирина Капырина, 33 года. Рост 161 см, вес 91 кг.

— Я с детства была пухленькой. В 22 года весила уже 113 кг. Решила изменить свою жизнь, начала вести здоровый образ жизни. Сидела на разных диетах, при этом были физические нагрузки. После этого удалось похудеть до 91 кг. Но при моем росте это всё равно очень много. Сейчас никак не могу сбросить лишний вес, как ни стараюсь. Видимо, что-то делаю не так. Надеюсь, что «Слобода» поможет мне в осуществлении моей заветной мечты.

Екатерина Левина, 30 лет. Рост 165 см, вес 130 кг.

— Моя цель — похудеть НАВСЕГДА!!! Никогда не была худышкой, но и таких «бешеных» цифр на весах не было. Килограммы прибавлялись с годами, рождение двоих детей тоже отразилось на моем весе. Но предел настал, не могу больше находиться в этом теле. Хочу новое стройное тело, хочу стать ярче, хочу чувствовать себя легко, хочу доказать себе, что я могу похудеть! Да, я готова поменять свою жизнь в первую очередь ради себя, готова «пахать» в спортзале ради своего здоровья. Мне нужна ваша помощь, одна надежда на ваш проект.

Как стать участником?

Присылайте свою историю и цветное фото в полный рост на timofeeva_slo@mail.ru. Не забудьте указать свой контактный телефон, рост и вес. Четверых участников акции выберет редакция «Слободы», а двоих — читатели портала Myslo с помощью голосования. Кастинг продлится до 27 августа 2018 года.