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«Я худею!»
Елена Москалюк: С задачами первой недели справилась!

Елена Москалюк: С задачами первой недели справилась!

Приветствую всех! Это мой первый блог, т. к. я из опоздавших. Хотя и говорят, что ждать и догонять тяжело, буду стараться! Хочу выразить благодарность тем, кто меня поддержал, особенно группе ВК #мывместе_тула.

Описание своих первых впечатлений начну с клуба «Лига чемпионов», в котором я и занимаюсь. Расположен в новом районе города, в отдельно стоящем здании. Во дворе парковка, на которой всегда есть место. В холле встречают приветливые девушки-администраторы.

Площадь клуба впечатляет! В просторных раздевалках чистота, еще сохранился запах новенькой мебели. Далее поднялась в тренажерные залы, их несколько и во всех множество спортивного инвентаря и тренажеров. Для аэробных занятий отдельный зал.

А ещё есть бассейн, посещение которого включат в абонемент вышедшей во второй тур. Приложу все усилия, чтобы оказаться этой счастливицей! Но, победит сильнейшая!

Мой тренер Асим Абдуллаев очень внимательно подошел к первой тренировке: поинтересовался состоянием здоровья, протестировал уровень подготовки к нагрузкам, дал рекомендации по разминке и питанию.

Задачи первой недели - начать правильно питаться, увеличивать кардио- и силовые нагрузки постепенно. С чем я очень даже справилась! Исключила из рациона хлеб, сластушки, картофель и макароны, пью больше 2 л воды в день.

Через день чередую кардио и силовые упражнения, усиливая с каждым разом. Результат не заставил себя ждать. А впереди новая неделя, новые задачи! До встречи!

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 09:49 +3
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