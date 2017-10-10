Елена Шнаревич. Минус 9,5 кг!

Елена Шнаревич, 34 года, рост 156 см. Вес — 84,5 (минус 9,5 кг, это 10,1% от общей массы)

Вес постепенно уходит! Настроение улучшается всё больше и больше. На сегодня мой вес 84 кг 500 г. Это конечно ещё не идеал и я буду стремиться к более лучшему результату! Придя первый раз в велнесc-центр N-ergo, я немножко испугалась, увидев незнакомые мне до этого тренажеры.

Подумала, что мне это все будет не под силу. Смотрела на занимающихся там людей и комплексовала, провожала взглядом подтянутых тренеров и завидовала. Казалось, что каждый смотрит мне в спину и усмехается. Но волновалась я зря! В клубе очень дружный и отзывчивый коллектив, который всегда встречает тебя дружелюбной улыбкой! И «монстры»-тренажеры оказались не такими уж страшными, а очень даже податливыми.

Мне досталась САМАЯ ЛУЧШАЯ тренер Олеся Фомина. Именно она и помогла мне побороть все страхи. Она вернула мне былую уверенность и постепенно помогает вернуть фигуру! Олеся уделяет мне много времени, она составила мне правильное питание, каждое занятие меня ждёт индивидуальная программа тренировок. Я очень благодарна ей за всё!

Благодаря проекту я меняюсь в лучшую сторону! У меня теперь нет привычки проводить время на диване. Стараюсь быть всегда в движении, добавила себе пеших прогулок, веду активный образ жизни. Честно, не знаю, что мешало мне начать меняться раньше, но я очень сожалею о потраченном времени!