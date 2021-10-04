Марина Жутенкова: «Отрицание, гнев, торг, депрессия… Все эти стадии при мне. Худеем дальше!»

Осень. Тоскливо, дождливо, ветрено, холодно. Опадают листья, выпадают волосы. Кому нравится осень… почему её так воспевают, — никогда не понимала этого. Вообще взрослая жизнь скучна и однообразна, каждое утро, просыпаясь, ты знаешь всё, что с тобой сегодня будет. Сюрпризы, конечно, случаются, но чаще они имеют негативный оттенок. Сам себя, как говорится, развлекай, а как же развлечь себя неожиданно). Сидишь такой на диване, помечтал о том, как каждое утро бегаешь по песку вдоль берега океана — хорошо тебе, и солнышко греет, но не перегревает, и ветерок раздувает волосы в нужном направлении и завтрак кто-то сделал и ушёл, чтобы не мешать, а одежда, несмотря на пробежку, пахнет свежестью и ноги даже не в песке.

И вроде сидишь всё на том же диване, но хорошо-то как! Вот этот experience предлагаю перенести и на тренировки), а не вот это всё.

Взрослым (наверное, многим) не хватает времени на просто помечтать. Я не про цели и желания, не нужен мне берег океана, я понимаю, что за одним плюсом такого проживания стоят и свои минусы, мне просто нужно помечтать — вот просто так! Это своего рода медитация, которой модно сейчас заниматься.

Любая мода — это просто бизнес! Кто-то смекнул, что люди стали меньше отдыхать и предлагают за деньги им поспать, помечтать, успокоиться и осознанно заставить себя остановиться на оплаченное время. Пора в каждом тренажёрном зале сделать relax зону и групповые занятия в темах дыхание силы, практика быстрого сна, мечтаем правильно, беседы о спорте на трапиках).

Когда проходишь мимо зала, откуда орёт музыка, тренер и девочки выпрыгивают-приседают-отжимаются и радуются бёрпи, — думаешь, ну… с понедельника… понедельника следующего месяца, да что там — с нового года!

А вот представьте, проходишь мимо зала, а там лаундж музыка и обстановка, кто-то что-то медленно говорит, но ничего не меняется — чувствуется, идёт большая внутренняя работа)), и ты такой — опа, как называется это прекрасное занятие, запишите меня на весь год, пожалуйста! Не нужно думать, что за час простых мечтаний, вы потеряете жизнь, скорее всего вы её почувствуете!

В последнюю неделю у меня сильно пострадал режим сна, отбой в 2−3 ночи, такие уж обстоятельства — недосып 9 баллов.

Могу перебрать с бананами, вместо «не надо» съесть аж 2 штуки. Калорийность в целом соблюдаю, но вес меня динамит в пределах 80−83 кг уже не первый месяц…

Я тоже его тролю и могу намеренно пропустить ужин, за что потом прилетает от тренера моего клуба «Лига чемпионов» Екатерины Егоровой. Не могу пробить порог в 80 кг, мои предыдущие «удачные» похудения заканчивались на этих цифрах, но усилий раньше прилагалось меньше. Видимо, начинаешь понимать лишь с возрастом, что похудеть в 25 это не то что в 35. Витамины, минералы и прочие БАДы, — ну как я в них не верила, так и не верю. Пью их и не верю — хах. Я не замечаю на себе никаких изменений с их приёмом.

Устами психологов) Есть 5 стадий принятия изменений: отрицание — гнев — торг — депрессия — принятие. Если обернуться и посмотреть на время, проведённое в проекте, то все эти стадии за исключением последней при мне. Вряд ли в стадии принятия, идя по магазину, повторяешь себе «не брать, ничего не брать, тебе тут ничего нельзя, забудь сюда дорогу, смотри под ноги и не думай о сгущёнке», а потом сидишь такой на диване мечтаний и думаешь, как же вкусно всё, чего нельзя.

Продолжаю ходить на массаж, мышцы после тренировок стали болеть, хорошо это, плохо ли — время покажет, но ощущения так себе. А я всё там же, в «Лиге чемпионов», выпрыгиваю-приседаю-отжимаюсь на групповых занятиях под неусыпным контролем тренера Екатерины Егоровой.