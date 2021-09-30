Татьяна Медведева: «Минус 18 кг. Кто бы что ни говорил, это круто!»

Я весила почти 100 кг. Да, я себя периодически стеснялась и до сих пор иногда находит… Но, в целом, жила обычной жизнью: встречалась с друзьями, ходила в баню, ездила на море и спокойно ходила там в купальнике.

Как думаете, кроме как в этом блоге, часто ли я получаю едкие замечания? На самом деле, даже в большом весе — не часто. Даже если и случается — я сразу обозначаю людям границы дозволенного, и им больше не хочется задавать мне неудобные вопросы.

Но я заметила интересное: люди больше спрашивают, когда ты уже похудел. А как? А ты наверно ничего не жрёшь? А как ты вообще до такого веса разъелась? Люди очень любят обсуждать чужую внешность, давать оценки и искать причины, которые, чаще всего, не имеют ничего общего с действительностью.

Часто бывает, что меня это дико раздражает и я начинаю грубить, или хочется оправдаться, или вовсе обижаешься. Но если задуматься, откуда всё это, почему люди считают, что могут говорить, сидя на диване, всё, что в голову придёт, совершенно не знакомому человеку, абсолютно не понимая причин и того, что у него внутри?

Ведь гадкие комментарии получают все, вне зависимости от веса, возраста и положения! И не только от интернет-писарей, но и от самых близких людей.

?? это платье тебе не идёт, колени кривые.

?? лучше бы ты на другую работу пошёл!

?? ничего, вырастешь, вытянешься — будешь стройной.

И так до бесконечности… Знакомо?

Так почему окружающим всегда есть дело до других? Часто совсем левых людей?

Согласно исследованиям, причина заключается в низкой самооценке. Принижать другого — самый простой и действенный способ повысить себе ненадолго самооценку. У человека со здоровой самооценкой нет желания заниматься подобным.

Любая критика без возможности что-то изменить, критика в пустоту — это лишь дешёвый способ повысить свою самооценку.

Это ведь гораздо проще, чем смотреть в свою жизнь, заниматься своим развитием. И эффект у такого поднятия самооценки краткосрочный — потом будет нужно снова вливать новую порцию сами знаете чего.

И я в корне не согласна с комментариями, что мы с девчонками ленивые халявщицы. На мой взгляд — это смело. Далеко не каждый сможет на публику худеть, писать свои мысли. Для многих людей, которые страдают лишним весом, даже сделать фото и показать его кому-то — целое испытание. Из проекта ты уже по-тихому не сможешь слиться и сделать вид, что так и было.

P. S. Так что — всем мир, давайте быть добрее.

P. P. S. Помните, я рассказывала, что в шкафу меня ждут трое джинсов разных размеров? Так вот — одни уже дождались!

Мой вес на сегодня 82 кг. Продолжаю заниматься в любимом фитнес-клубе «Лига чемпионов». Только вперёд!