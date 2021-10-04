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«Я худею!»
Маргарита Шелкова: «Вес на сегодня 72,2 кг. Минус 21 кг!»

Маргарита Шелкова: «Вес на сегодня 72,2 кг. Минус 21 кг!»

Меня это уже впечатляет))) Я уже влезаю в свои «старые» вещи меньшего размера, еще чуть-чуть и весь гардероб будет мне в пору! А это, во-первых, не может не радовать, во-вторых, экономит деньги на покупке этих самых вещей, и, самое главное, дает дополнительный стимул продолжать похудение во что бы то ни стало.

Я действительно горжусь собой и своими успехами в плане похудения, поэтому не собираюсь останавливаться на этом результате!

Я отметила, что некоторые упражнения мне реально нравится выполнять. Например, планка, скручивания (пресс) и, как ни странно, альпинист (вот его я сама не ожидала увидеть в этом списке).

На этой неделе, в пятницу, у меня не получилось попасть на тренировку, и я отработала ее в субботу, после уже традиционных «танцулек» на зумбе))) В итоге по продолжительности тренировка вылилась в 2 часа с «копейками» — многовато, но выполнимо. Правда, когда вернулась домой, такое «вареное» состояние было, что ничего особо делать не хотелось. И это не удивительно после такой нагрузки, с учетом того, что «великий» рандом подсунул мне тренировку, сосредоточенную на ногах и кардио, завершающее все это дело было элипсоидом. Короче говоря, комбо для ног)))

Мне, кстати, настолько нравится ходить на зумбу, что одного часа прям мало и хочется еще! На этой неделе я вообще не заметила, как занятие пролетело! Все это очень затягивает)))

Я, кстати, перекрасилась. Кто там всё возмущался на яркий цвет волос — вот, пожалуйста, любуйтесь))) Это практически мой натуральный цвет)))

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Автор: Лариса Тимофеева
вчера, в 15:33 +9
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