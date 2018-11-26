Наталья Мельникова: Разбавляйте обыденную жизнь положительными эмоциями!

Приближается декабрь, первый месяц зимы, который принесет с собой предновогоднее настроение. Скоро закружит приятная суета, связанная с подготовкой к праздникам. Как они пройдут? По всей видимости, первое обновление моего гардероба будет связано с приобретением нарядов к Новому году. Состоится долгожданная прогулка по магазинам.

Покупка подарков для родных и близких людей, это будут дополнительные часы «кардио», которые совместят в себе приятное с полезным. Уже заготовлены рецепты новогодних блюд для праздничных столов, они будут исключительно из серии правильного питания.

И как в песне поется: «Но из времени не выпадешь…». С момента старта проекта прошло уже немало дней рождения друзей. Первое празднование показало, что вкусная еда может и не стать основным развлечением застолья, на первый план вышла увеселительная программа — танцы, песни под гитару, небольшая прогулка по морозному октябрьскому воздуху и боулинг. Было легко и весело.

Затем наступил ноябрь, самый богатый на дни рождения для меня месяц у друзей и родственников. Празднования проходили и дома, и в кафе — это развлечения от тамады, танцы до глубокой ночи; тихие уютные семейные посиделки с задушевными разговорами.



Питание и тренировки — важные шаги к обретению стройности, но необходимо учиться находить радость и удовольствие в повседневной жизни, не связанными только с едой, здесь и сейчас. Разбавляйте обыденную жизнь положительными эмоциями.