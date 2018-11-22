Екатерина Левина: Мне очень нравится моя новая жизнь!

Всем привет! У меня большая радость, после длительного периода застоя вес снова снижается! Наконец-то ещё минус 2 кг. Месяц ноябрь в моей жизни был очень насыщенный, так как мы с семьёй переезжаем в новую квартиру. А это очень большие хлопоты: переезд и когда ещё двое детей, просто разрываешься на части. Нужно уделить время семье и про себя не забыть.

Много времени я стала уделять правильному питанию, начала готовить себе разнообразную пищу. Я вообще не могу сидеть на месте, все время хочется двигаться и двигаться. Стала очень много ходить пешком, гулять с детьми. Мне очень нравится моя новая жизнь!!!

Мое тело меняется, лицо стало меньше, щечки «уходят» хорошо, подбородок более-менее, а вот руки качаю. Надеюсь, излишки уберутся и с рук и со всего тела))) Скрывать не буду: в связи с переездом в новую квартиру сейчас временно приостановила посещение спортзала, но это мне в данный момент не мешает, так как правильное питание и движение вне зала тоже очень много.

Но я очень скучаю по своему тренеру и велнесс-центре N-ergo, и в ближайшие дни продолжу двигаться вперёд, самое главное не останавливаться и добиваться своего результата!

Друзья и родные спрашивают, сколько я хочу сбросить? Честно скажу, не задавалась таким вопросом, но могу сказать так: «Аппетит приходит во время еды». Конечно, хочется выжать из себя всё лишние, остается не спеша идти к цели. Пока моя потеря веса - 12 кг. Сейчас я вешу 124 кг.