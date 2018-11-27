Любовь Афонина: Лучше начать и ошибаться, чем не начать и сожалеть всю жизнь

Всем привет! Последние две недели были тяжелыми и морально, и физически, здоровье меня подводит и мешает полностью сконцентрироваться на поставленной цели, но я стараюсь на этом не зацикливаться, ведь даже негативный опыт — это тоже опыт, его нужно принимать и делать выводы. После того, как я окончательно оправилась от простуды, выполнила свои планы — 5 тренировок 5 дней подряд - мой организм решил взбеситься. Впервые у меня упало давление до 100 на 60 и еще неделю мне пришлось пить лекарства и приходить в себя — давление скакало то вверх, то вниз и постоянно шла носом кровь.

Смешалось всё: тренировки, стресс, отсутствие режима сна и организм в очередной раз дал сбой. Данная ситуация научила меня, что к себе нужно прислушиваться. В первую очередь это не гонка за килограммами, а путь к здоровому телу, поэтому все действия должны быть продуманы. Для меня важно не только похудеть, но сохранить свое здоровье, подтянуть тело красиво и гордиться успехами, а также удержать и корректировать результат и дальше.

С начала марафона прошло 8 недель, из них полноценно занималась только 4 — за это время постепенно ушло 9 кг. Для меня сейчас это огромный успех — на весах 2 цифры, я искренне счастлива, ведь самостоятельно мне не удавалось и килограмм скинуть. Занимаюсь теперь только через день — врач запретил ежедневные тренировки, мой организм их, к сожалению, не выдерживает.

Питание налаживается само собой, я уже на «автомате» не ем то, что нельзя. Придумываю разные рецепты из полезных продуктов — делаю вкусные блюда, чтобы голова не зацикливалась только на гречке и вареной грудке. В прошлый раз было много вопросов про норму калоража, сейчас он 1300 и мне хватает — я не чувствую голода и усталости, энергия есть. (Причем я глухая тетеря оказалась, Петр уже говорил мне, что норму нужно поднять, а я просто забыла). Воду я на самом деле пью по желанию — просто, чем больше пьешь, тем больше хочется. Ну по крайней мере у меня именно так, плюс помогает большой стакан (вмешает 480 мл) — я порой даже не замечаю на работе, как выпиваю его один за другим, аквариумом себя уже не чувствую, как было в первую неделю, но неповоротливый тюлень все еще со мной))).

Один момент вызывает жуткий дискомфорт — это совмещение тренировок с жизнью моего первоклассника, ему сейчас тяжело и нужна помощь и поддержка, а я лишь пару раз в неделю могу уделить ребенку должное внимание и помочь с уроками — в остальное время вся надежда на бабушек. За это им отдельное спасибо! Меня это страшно расстраивает и чувствую себя эгоисткой, хотя сын очень поддерживает. Планирую перенести тренировки на утреннее время, чтобы вечером быть с ребенком. Может у кого-то есть секрет, как превратить 24 часа в 48?)) Поделитесь))

Я надеюсь, что в скором времени наконец-то почувствую себя сильной и выносливой, пока получается только бабулька-гипертоник с простудой))) Пью витамины, слушаю себя, тренера и двигаюсь к цели. Худеть здорово! Всем желаю крепкого здоровья и не терять разум на пути к мечте!