Юлия Лашманова: «Не понимаю, почему меня осуждают»

Вот уже пролетели 4 месяца с момента операции — мне установили бандаж на желудок. За это время я распрощалась с 17 кг. Стало очень легко. Нет той усталости при ходьбе, наоборот, я теперь люблю прогуляться. Недавно с дочуркой и с мужем ездили в парк, очень долго гуляли. С дочкой позанимались на спортивной площадке.

Так здорово прошёл выходной.



Всё также получаю в свою сторону комплименты. Друзья говорят, что я похорошела. Мне очень приятно.

Просматривая свои фотографии с прошлого года, я удивляюсь, какой я была.

И вот еще:

В данном блоге я хотела поблагодарить тех людей, которые поддерживали и до сих пор поддерживают меня. Мой размер маечек и кофточек 46−48, а джинсиков-брючек 28−29.

Многие задают вопрос, не жалею ли я, что сделала операцию на желудке. Не задумываясь ни на минуту отвечаю — не жалею!

Благодаря акции любимой газеты «Слобода» я забыла про боли в желудке. Раньше я мучилась. Просыпаясь утром, ощущала тошноту и рвалась желчью. Незадолго до операции я попала на больничный. Мне поставили диагноз «острый гастродуоденит». Могу честно сказать, что я помучилась тогда. И, если честно, я никак не могу понять, почему люди в комментариях к предыдущим блогам меня судят. Каждый человек сам себе хозяин, и никто не вправе так осуждать.

Когда последний раз взвешивалась, мой вес был 75 кг. Скоро надо ехать на приём к врачу. Очень интересно, как меня порадуют весы.

Когда я прихожу на приём в клинику, вижу там очень много людей, которые сделали такую же операцию, а многие пришли на нее записаться.

На этом я хотела бы закончить свой блог и пожелать всем весеннего настроения. До скорой встречи!